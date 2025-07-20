أخبار أسوان: الكشف على 202 من سائقى السيارات والمركبات لمكافحة المخدرات.. وحملة لرفع الإشغالات واجتماع لإنهاء إجراءات الترقيات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثاً متنوعة كان أبرزها:

مبادرة "أسوان بلا إدمان" تواصل جهودها بالكشف على 202 من سائقى السيارات والمركبات



أشارت الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأسوان بأنه فى ظل التوجيهات المباشرة من محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال لتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لتفعيل المحور الأول من المبادرة المتمثل فى المكافحة للمخدرات يتم تنظيم حملات بالأكمنة المتحركة ، وأيضاً داخل المصالح والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ولفتت إلى أنه تم إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطى المواد المخدرة لـ 202 من سائقى المركبات الثقيلة وسيارات السيرفيس ، وقد أثبتت نتائج التحاليل إيجابية 20 من العينات لتناولهم مواد مخدرة ما بين حشيش وترامادول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

ويأتى ذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة لمبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى نهاية مايو الماضى ، يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء تنفيذ الحملات المفاجئة بالأكمنة المختلفة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة .

جهود متنوعة

نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة141 حالة إشغال وغلق وتشميع 32محل ومقهى مخالف



قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة بمنطقة المحمودية ، وشوارع صلاح الدين والسوق السياحى القديم وشرق البندر ، فضلاً عن ميدان المحطة ، علاوة على الشوارع الجانبية الملحقة بوسط مدينة أسوان لرفع الإشغالات .

ويأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة جميع الإشغالات بالأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن ، والتعامل بحزم مع أى مخالفات أو تجاوزات من البائعين ، ورفع الإشغالات أولاً بأول ، إلى جانب غلق وتشميع المحال المخالفة بهدف تحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لزهرة الجنوب .

التنظيم والإدارة بأسوان تعقد إجتماعاً للإنتهاء من إجراء الترقيات بالمديريات



عقدت مديرية التنظيم والإدارة بأسوان برئاسة الدكتور عماد عبد الفتاح إجتماعاً تنسيقياً للإنتهاء من إجراء الترقيات بمديريات الخدمات المتنوعة والديوان العام والمحليات .

ويأتى ذلك فى ضوء إهتمام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ومتابعته لمنظومة العمل بالمديريات الخدمية ومواقع العمل المختلفة للإرتقاء بجودة ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .