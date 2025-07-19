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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة141 حالة إشغال وغلق وتشميع 32محل ومقهى مخالف

رفع الإشغالات بأسوان
رفع الإشغالات بأسوان
محمد عبد الفتاح

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة بمنطقة المحمودية ، وشوارع صلاح الدين والسوق السياحى القديم وشرق البندر ، فضلاً عن ميدان المحطة ، علاوة على الشوارع الجانبية الملحقة بوسط مدينة أسوان لرفع الإشغالات .

ويأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة جميع الإشغالات بالأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن ، والتعامل بحزم مع أى مخالفات أو تجاوزات من البائعين ، ورفع الإشغالات أولاً بأول ، إلى جانب غلق وتشميع المحال المخالفة بهدف تحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لزهرة الجنوب .

ورافق نائب المحافظ اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وكذا نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، ومسئولى شرطة المرافق .

رفع الإشغالات

وقد أسفرت جهود الحملة عن رفع 141 حالة إشغال شملت العديد من المضبوطات المتنوعة ، بالإضافة إلى غلق وتشميع 32 محل ومقهى مخالف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

هذا ومن أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة لمبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى نهاية مايو الماضى ، يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء تنفيذ الحملات المفاجئة بالأكمنة المختلفة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة .

وفى هذا الإطار أشارت الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأنه فى ظل التوجيهات المباشرة من محافظ أسوان لتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لتفعيل المحور الأول من المبادرة المتمثل فى المكافحة للمخدرات يتم تنظيم حملات بالأكمنة المتحركة ، وأيضاً داخل المصالح والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ولفتت إلى أنه تم إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطى المواد المخدرة لـ 202 من سائقى المركبات الثقيلة وسيارات السيرفيس ، وقد أثبتت نتائج التحاليل إيجابية 20 من العينات لتناولهم مواد مخدرة ما بين حشيش وترامادول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

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