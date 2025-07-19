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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة"أسوان بلا إدمان" تواصل جهودها بالكشف على202من سائقى السيارات والمركبات

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
محمد عبد الفتاح

أشارت الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأسوان بأنه فى ظل التوجيهات المباشرة من محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال لتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لتفعيل المحور الأول من المبادرة المتمثل فى المكافحة للمخدرات يتم تنظيم حملات بالأكمنة المتحركة ، وأيضاً داخل المصالح والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ولفتت إلى أنه تم إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطى المواد المخدرة لـ 202 من سائقى المركبات الثقيلة وسيارات السيرفيس ، وقد أثبتت نتائج التحاليل إيجابية 20 من العينات لتناولهم مواد مخدرة ما بين حشيش وترامادول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

ويأتى ذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة لمبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى نهاية مايو الماضى ، يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء تنفيذ الحملات المفاجئة بالأكمنة المختلفة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة .

المواد المخدرة

هذا وفى ضوء إهتمام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ومتابعته لمنظومة العمل بالمديريات الخدمية ومواقع العمل المختلفة للإرتقاء بجودة ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

عقدت مديرية التنظيم والإدارة بأسوان برئاسة الدكتور عماد عبد الفتاح إجتماعاً تنسيقياً للإنتهاء من إجراء الترقيات بمديريات الخدمات المتنوعة والديوان العام والمحليات .

ومن جانبه أوضح مدير التنظيم والإدارة بأن الإجتماع تضمن مناقشة المستجدات التى يجب العلم بها ، ولا سيما فى مجال الترقيات فى ظل صدور الكتاب الدورى الخاص بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (2) لسنة 2025 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (212) لسنة 2025 الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، ووفقاً لتعليمات الجهاز ودوره الفعال فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى والدور الفعال بمد يد العون لمديريات الخدمات بالمحافظات .

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