تكثيف جهود التوعية للسائقين والمواطنين بمخاطر المخدرات في أسوان

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء أعماله بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأسوان تكثيف جهود التوعية للسائقين والمواطنين بناءاً على تكليفات محافظ أسوان من خلال توزيع البوسترات الخاصة بذلك " أنت أقوى من المخدرات " ولصقها على سيارات السيرفيس ، وهو الذى يمثل المحور الثالث من المبادرة بواسطة المتطوعين داخل المواقف المختلفة بمدن ومراكز المحافظة .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المستمرة لتفعيل محاور مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتحقيق أهدافها المرجوة التى تساهم فى الحفاظ على الشباب من خطر المخدرات.

ولفت بأنه تم القيام بأعمال التوعية داخل موقف المحطة ، وأيضاً الرمادى بمركز إدفو حيث إستهدف أكثر من 130 سائق ، و 2000 مواطن من المستقلين للسيارات ، وتم تعريفهم بالبرامج الوقائية وتوعيتهم بأضرار ومخاطر الإدمان ، وتكثيف هذه البرامج لدى الأسر لما له من تأثير كبير فى مراحل التربية والتنشئة للأبناء وتعزيز عوامل الحماية من المخدرات .

أسوان بلا إدمان

ويتواكب مع ذلك تنفيذ الحملات الميدانية ، وحملات طرق الأبواب والزيارات المنزلية للتعريف بمرض الإدمان ، وطرق العلاج عبر المراكز المتخصصة كمركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة ، ومستشفى التكامل بالسد العالى شرق ، وهو ما يمثل المحور الثانى من هذه المبادرة الإنسانية .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لـ 23 حالة تعدى بمساحة 3629 م2 وذلك بعدد من المناطق بنطاق حى جنوب ، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنفيذ حملة لإزالة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى ، وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة 3 حالة بمساحة إجمالية بمساحة 2010 م2 ، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين .