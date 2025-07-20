محافظ أسوان يتقفد مركز طب أسرةصحة أول لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان بزيارة ميدانية وذلك للوقوف على أرض الواقع على مستوى الخدمة العلاجية التى تقدم من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم إطلاقها بداية الشهر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .

حيث حرص المحافظ على الإستماع لمطالب وشكاوى المواطنين سواء المتعلقة بتحديث البيانات أو بتقديم وتلقى الخدمة الطبية بالمركز .

ووجه المحافظ بزيادة الأطقم الطبية والكوادر البشرية لتلقى المواطن الأسوانى للخدمة والرعاية المتكاملة داخل المركز مما يساهم فى تخفيف أى معاناة لمشقة التنقل عن كاهله.

التأمين الصحى الشامل

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن مركز طب أسرة صحة أول يأتى ضمن 112 مركز ووحدة طب أسرة و 11 مستشفى مدرجين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، ويتم العمل على قدم وساق لإستكمال كافة عناصر المنظومة لأداء الخدمة بالجودة المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية .

وطالب المحافظ هيئات الرعاية الصحية والتأمين الشامل والإعتماد والرقابة والجودة بتشكيل فريق عمل ميدانى متخصص للنزول إلى الجمعيات الأهلية والتنموية ومراكز الشباب والأندية والتجمعات العمالية فى المصانع الكبرى لتوعية وتعريف المواطن البسيط بشكل مباشر عن كيفية الحصول على خدمات التأمين الصحى الشامل والخطوات التى سيقوم بها بالوحدات الصحية والمستشفيات والرد على جميع إستفسارات المواطنين .

هذا ووفقاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى ، وإزالتها فى المهد ، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة وذلك ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض حيث تم إزالة 26 حالة تعدى بمساحة 5639 م2 بمدن أسوان وإدفو .