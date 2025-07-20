في تحرك سريع لمحافظ أسوان.. تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمركز صحة أول

فى تحرك سريع وعاجل من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عقب قيامه بزيارة ميدانية مفاجئة لمركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان ، وإستماعه لمطالب وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم بالمركز .

عقد المحافظ اجتماعا مع الدكتور محمد سعيد مدير عام الصحة ، والدكتور محمد عبد الهادي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع أسوان للتأمين الصحي الشامل لاتخاذ إجراءات فورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المركز بالجودة والكفاءة التى تلبى مطالب واحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين المقيمين بهذه المنطقة تصل لنحو 112 ألف مواطن ومواطنة .

وخلال الاجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى البدء فوراً من الغد فى استكمال أعمال رفع الكفاءة للمركز من خلال الإدارة الهندسية بالرعاية الصحية ، على أن يتم بالتوازي توفير أطقم طبية لمناظرة الحالات المترددة على المركز وإجراء الكشف عليها لتحديد نوعية العلاج الذى يقدم لهم ، وبذلك يتم تغيير أسلوب وآلية العمل بمركز صحة أول من تحويل للحالات إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية به لتخفيف المعاناة ومشقة التنقل للمنتفعين .

جهود متنوعة

وكلف المحافظ بأن يتم فى نفس الوقت نهو إجراءات ربط صرف العلاج فى غضون10 أيام حتى يتسنى للحالات المختلفة صرفه من داخل المركز ، ويتواكب مع ذلك إنهاء إجراءات نقل الأصول لمركز طب أسرة صحة أول من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية تمهيداً لتحويله بشكل كامل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من المزايا والخدمات العديدة المدرجة بالمنظومة الجديدة وفقاً للمعايير الدولية .

فيما أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالاستجابة السريعة من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتلبية مطلب المحافظ بشأن استثناء 300 حالة مرضية من إجراء فحص ورسم عصب العين الخاص بعمليات الشبكية ، مع تطبيق ذلك الاستثناء على باقى المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل .