قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ليفربول لجولة آسيا التحضيرية.. صلاح يقود كتيبة الريدز أمام ميلان ويوكوهاما
أسامة ربيع يكشف موعد عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها
فينورد الهولندي يضم مهاجم بورتو البرتغالي رسميا
أحمد موسى عن الإرهابي يحيى موسى: خريج طب الأزهر وقدم برنامجا بقناة الجزيرة
أحمد موسى: اللي بيتكلموا وينظروا على مصر ما دعموش غزة بكيلو بصل
الرسالة الأخيرة للدكتورة ياسمين فؤاد بعد استقالتها من وزارة البيئة
نادية مصطفى تعلن خطوبة ابنتها همسة أركان في حفل عائلي
أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق حرام شرعًا
وظائف المونوريل 2025.. تفاصيل أكبر إعلان من الهيئة القومية للأنفاق وآخر موعد للتقديم
هتاخدي 60 جنيه وتصرفيهم بمحكمة الأسرة.. ياسمين عز تحذر الزوجات من هذا الأمر
وزير العمل يطلق حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال "الدليفري" بالعاصمة الإدارية غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في تحرك سريع لمحافظ أسوان.. تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمركز صحة أول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

فى تحرك سريع وعاجل من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عقب قيامه بزيارة ميدانية مفاجئة لمركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان ، وإستماعه لمطالب وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم بالمركز .

عقد المحافظ اجتماعا مع الدكتور محمد سعيد مدير عام الصحة ، والدكتور محمد عبد الهادي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع أسوان للتأمين الصحي الشامل لاتخاذ إجراءات فورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المركز بالجودة والكفاءة التى تلبى مطالب واحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين المقيمين بهذه المنطقة تصل لنحو 112 ألف مواطن ومواطنة .

وخلال الاجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى البدء فوراً من الغد فى استكمال أعمال رفع الكفاءة للمركز من خلال الإدارة الهندسية بالرعاية الصحية ، على أن يتم بالتوازي توفير أطقم طبية لمناظرة الحالات المترددة على المركز وإجراء الكشف عليها لتحديد نوعية العلاج الذى يقدم لهم ، وبذلك يتم تغيير أسلوب وآلية العمل بمركز صحة أول من تحويل للحالات إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية به لتخفيف المعاناة ومشقة التنقل للمنتفعين .

جهود متنوعة

وكلف المحافظ بأن يتم فى نفس الوقت نهو إجراءات ربط صرف العلاج فى غضون10 أيام حتى يتسنى للحالات المختلفة صرفه من داخل المركز ، ويتواكب مع ذلك إنهاء إجراءات نقل الأصول لمركز طب أسرة صحة أول من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية تمهيداً لتحويله بشكل كامل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من المزايا والخدمات العديدة المدرجة بالمنظومة الجديدة وفقاً للمعايير الدولية .

فيما أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالاستجابة السريعة من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتلبية مطلب المحافظ بشأن استثناء 300 حالة مرضية من إجراء فحص ورسم عصب العين الخاص بعمليات الشبكية ، مع تطبيق ذلك الاستثناء على باقى المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها

هدير عبد الرازق

3 ساعات تحقيق.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا

ترشيحاتنا

اطراف واقعة طفل العسلية

من الإدانة إلي التعاطف.. القصة الكاملة لإخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة الاعتداء ووالد الطفل بائع العسلية بالمحلة

متهمة - صورة أرشيفية

بسبب الخلافات.. ربة منزل تقـ.ـتل زوجها فى مشاجرة بالقليوبية| القصة الكاملة

محافظ الغربية

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بكفر الزيات.. ويؤكد: التصالح والنظافة أولوية

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

فيديو

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

هدير عبد الرازق

بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد