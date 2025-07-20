محافظ أسوان: استثناء حالات الشبكية لإجراء العمليات بمستشفى الرمد دون الارتباط برسم عصب العين

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإستجابة السريعة من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتلبية مطلب المحافظ بشأن إستثناء 300 حالة مرضية من إجراء فحص ورسم عصب العين الخاص بعمليات الشبكية ، مع تطبيق ذلك الإستثناء على باقى المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأكد المحافظ على أنه فور تلقيه شكاوى من المواطنين بشأن تأجيل إجراء عمليات الشبكية نظراً لربط رسم العصب على المنظومة ، والذى أبدى موافقته الفورية على الإستثناء ليساهم ذلك فى تخفيف الأعباء على المواطنين من تكاليف ومشقة السفر إلى محافظة أسيوط التى تعتبر أقرب محافظة يوجد بها هذا الجهاز الطبى .

وبالتالى سرعة إجراء الحالات المرضية لهذه النوعية من العمليات الدقيقة بمستشفى الرمد على أيدى أمهر الأطباء من الإستشاريين المتخصصين الذين يتم الإستعانة بهم لتوفير هذه الخدمة بالجودة العالية .

جهود متنوعة

ففى تحرك سريع وعاجل من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عقب قيامه بزيارة ميدانية مفاجئة لمركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان ، وإستماعه لمطالب وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم بالمركز .

عقد المحافظ إجتماعاً مع الدكتور محمد سعيد مدير عام الصحة ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع أسوان للتأمين الصحى الشامل لإتخاذ إجراءات فورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المركز بالجودة والكفاءة التى تلبى مطالب وإحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين المقيمين بهذه المنطقة تصل لنحو 112 ألف مواطن ومواطنة .

وخلال الإجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى البدء فوراً من الغد فى إستكمال أعمال رفع الكفاءة للمركز من خلال الإدارة الهندسية بالرعاية الصحية ، على أن يتم بالتوازى توفير أطقم طبية لمناظرة الحالات المترددة على المركز وإجراء الكشف عليها لتحديد نوعية العلاج الذى يقدم لهم ، وبذلك يتم تغيير أسلوب وآلية العمل بمركز صحة أول من تحويل للحالات إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية به لتخفيف المعاناة ومشقة التنقل للمنتفعين .