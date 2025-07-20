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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قومى المرأة بأسوان ينظم ندوات لتشجيع السيدات على المشاركة بالانتخابات

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم ندوة للتوعية المجتمعية لتحفيز المشاركة الإيجابية للسيدات والفتيات فى إنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025.

وأشار إلى أهمية بتكثيف الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية للإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة لإستقبال ماراثون الإنتخابات بمختلف المراكز والمدن والتى ستبدأ بإنتخابات مجلس الشيوخ مطلع الشهر القادم .

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية حث وتشجيع الأهالى والمواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا الإستحقاق الدستوري بإعتباره واجب وطني لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن الندوتين إستهدفت توعية عدد 90 سيدة وفتاة ورجل من أهالى قرية الرديسية بمركز إدفو ، وحى غرب مدينة أسوان .

مشاركة مجتمعية

وأشارت إلى أن الندوات شملت التركيز على أهمية العملية الإنتخابية وتوضيح الفروق الجوهرية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ من حيث الإختصاصات والدور التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى التوعية بأهمية وحسن إختيار المرشحين الحقيقيين أصحاب الكفاءة والبرامج الواقعية التى تخدم مصالح المواطنين وتعزز جهود وعمليات التنمية الجارية داخل المحافظة .

هذا وفى تحرك سريع وعاجل من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عقب قيامه بزيارة ميدانية مفاجئة لمركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان ، وإستماعه لمطالب وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم بالمركز .

عقد المحافظ إجتماعاً مع الدكتور محمد سعيد مدير عام الصحة ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع أسوان للتأمين الصحى الشامل لإتخاذ إجراءات فورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المركز بالجودة والكفاءة التى تلبى مطالب وإحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين المقيمين بهذه المنطقة تصل لنحو 112 ألف مواطن ومواطنة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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