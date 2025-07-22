محافظ أسوان: إنجاز العمل بملف التصالح فى مخالفات البناء بنسبة وصلت لـ96,87%

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإستمرار بنفس مستويات الأداء لضمان الاستمرار فى تحقيق تقدم ملموس فى ملف التصالح حيث تم البت فى 28 ألف و771 طلب بنسبة 96,87% من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 29 ألف و700 طلب.

ولفت المحافظ إلى أهمية التكاتف بين الجميع وتكثيف الجهود لتشجيع المواطنين وحثهم لإنهاء إجراءات التصالح من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم على الوجه الأكمل.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

ووجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من إعداد البرامج التنفيذية للمشروعات المدرجة الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 وذلك خلال أسبوع ، مع سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية ليتسنى تمويل المرحلة الأولى من الخطة فى المواعيد المحددة.

ملف التصالح

ووجه المحافظ بالإسراع فى معدلات التنفيذ ليتسنى طلب اعتمادات إضافية من وزارة التخطيط ، وكذلك الإستفادة من أى وفورات متحققة من العمليات وسرعة تلافى أى مشاكل أو معوقات طارئة.

وخلال الإجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على استعراض نسب وقيم توزيع الاستثمارات المخصصة على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية للعام المالى 2026/2025 ، موضحاً أن الخطة الاستثمارية الحالية تشمل تنفيذ 100 مشروع موزعة على 6 برامج رئيسية تشمل التنمية الحضرية والريفية ، والنقل والطرق والمواصلات المحلية ، بالإضافة إلى تحسين البيئة ، وأيضاً التنمية الاقتصادية المحلية ، علاوة على برامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية ، والإدارة المحلية والدعم الفنى .

كما شدد المحافظ على أنه فى حالة تأخر أى جهة تنفيذية فى ترسية أو تنفيذ أى عملية سيتم سحب الاعتماد وتحويله لجهة أخرى نسب تنفيذ مشروعاتها مرتفعة ، لافتاً إلى أهمية وضع برنامج زمنى لإنهاء كافة المشروعات وسرعة الإنجاز بنسبة 100% بنهاية إبريل المقبل.