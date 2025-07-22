محافظ أسوان: صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالمحليات حالة زيادة الإيرادات

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صرف مكافأة تشجيعية بنسبة 10 % للعاملين بالوحدات المحلية فى حالة تحقيق معدلات عالية فى نسب التحصيل ، وطبقاً لحجم الإيرادات .

وذلك فى ضوء الجهود المكثفة التى تبذلها المحافظة وفقاً للنهج الجديد الذى يرتكز على تعظيم الإيرادات والموارد الذاتية ،

وسيتم إيفاد لجان للمرور والمتابعة ، على أن يتوازى مع ذلك تنشيط أسلوب العمل بإدارة الإستثمار لجذب وإقامة المشروعات الهادفة لتعظيم الإيرادات والموارد الخاصة بالمحافظة .

وأكد المحافظ على أن يتواكب مع ذلك أيضاً مراجعة كافة العقود للمحال والوحدات السكنية والأنشطة المختلفة بهدف زيادة الإيرادات ليساهم ذلك بشكل مباشر فى دعم الموازنة الإستثمارية للدولة ، مع الصرف على المشروعات الخدمية المتنوعة داخل نطاق المحافظة كالتطوير والتجميل والإنارة والتشجير وتحسين البيئة وجودة الحياة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

تعظيم الإيرادات

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديريات الخدمات والمحليات بضرورة تدقيق البيانات الخاصة بالتعامل مع الملفات المختلفة لعرضها بمصداقية وشفافية كاملة دون أى مغالطات أو أخطاء حتى يتسنى إتخاذ الإجراء والقرار الصحيح نحوها أو رفعها للمستوى الأعلى لسرعة التنفيذ .

وشدد المحافظ بأنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة وحازمة تجاه أى مسئول يخالف ذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب ، لأن الهدف الأسمى لدينا هو تحقيق مصلحة المواطن ، وفى نفس السياق يتم إيقاف التعامل مع قطع الأراضى الفضاء الخاصة بالتقنين بالمراكز والمدن طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال رؤساء المراكز والمدن بتوجيه إنذارات لأصحاب المحال الغير مرخصة ، وإخطارهم بإعطاء مهلة 15 يوم للبدء فى إجراءات الترخيص ، وتقديم كافة التسهيلات لتوفيق أوضاعهم سواء بتغير النشاط أو خلاف ذلك ، وفى حالة عدم التنفيذ والإلتزام سيتم إتخاذ إجراء الغلق الدائم حيث أن الرخصة تمثل تأمين لصاحب المحل وللجهة الحكومية .