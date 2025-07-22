قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن
نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین
الدولة تطلق خريطة صناعية متكاملة.. 147 منطقة و17 مجمعًا لدعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع المتعثرة
كارثة إنسانية في غزة.. 650 ألف طفل يواجهون المجاعة ونفاد تام للموارد الطبية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار في البترول والتعدين لخفض الواردات وتخفيف الأعباء
ترامب يهدد بضرب إيران وإسرائيل تتوعد بجولة ثانية من الحرب| تقرير
في لقاء مع الجالية بنيجيريا.. عبد العاطي: خدمات رقمية ومبادرات نوعية للمصريين بالخارج
بنك مصر يعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن
محافظ أسوان: تقديم التسهيلات للإخوة السودانيين لعودتهم لوطنهم.. شاهد
ماشي ولا قاعد.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن فيديو اعتذار وسام أبو علي
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالمحليات حالة زيادة الإيرادات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

 قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صرف مكافأة تشجيعية بنسبة 10 % للعاملين بالوحدات المحلية فى حالة تحقيق معدلات عالية فى نسب التحصيل ، وطبقاً لحجم الإيرادات .

وذلك فى ضوء الجهود المكثفة التى تبذلها المحافظة وفقاً للنهج الجديد الذى يرتكز على تعظيم الإيرادات والموارد الذاتية ،

وسيتم إيفاد لجان للمرور والمتابعة ، على أن يتوازى مع ذلك تنشيط أسلوب العمل بإدارة الإستثمار لجذب وإقامة المشروعات الهادفة لتعظيم الإيرادات والموارد الخاصة بالمحافظة .

وأكد المحافظ على أن يتواكب مع ذلك أيضاً مراجعة كافة العقود للمحال والوحدات السكنية والأنشطة المختلفة بهدف زيادة الإيرادات ليساهم ذلك بشكل مباشر فى دعم الموازنة الإستثمارية للدولة ، مع الصرف على المشروعات الخدمية المتنوعة داخل نطاق المحافظة كالتطوير والتجميل والإنارة والتشجير وتحسين البيئة وجودة الحياة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

تعظيم الإيرادات

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديريات الخدمات والمحليات بضرورة تدقيق البيانات الخاصة بالتعامل مع الملفات المختلفة لعرضها بمصداقية وشفافية كاملة دون أى مغالطات أو أخطاء حتى يتسنى إتخاذ الإجراء والقرار الصحيح نحوها أو رفعها للمستوى الأعلى لسرعة التنفيذ  .

وشدد المحافظ بأنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة وحازمة تجاه أى مسئول يخالف ذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب ، لأن الهدف الأسمى لدينا هو تحقيق مصلحة المواطن ، وفى نفس السياق يتم إيقاف التعامل مع قطع الأراضى الفضاء الخاصة بالتقنين بالمراكز والمدن طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال رؤساء المراكز والمدن بتوجيه إنذارات لأصحاب المحال الغير مرخصة ، وإخطارهم بإعطاء مهلة 15 يوم للبدء فى إجراءات الترخيص ، وتقديم كافة التسهيلات لتوفيق أوضاعهم سواء بتغير النشاط أو خلاف ذلك ، وفى حالة عدم التنفيذ والإلتزام سيتم إتخاذ إجراء الغلق الدائم حيث أن الرخصة تمثل تأمين لصاحب المحل وللجهة الحكومية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وانطلاقها في هذا الموعد

ترشيحاتنا

الوان طلاء الجدران

تغير الموازين.. اعرف موضة ألوان طلاء جدران المنازل في 2025

الجنين

فاكهة صيفية تعالج الجفاف وتحسن نمو الجنين وتمنع السرطان.. اكتشفها

كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

زى المطاعم .. طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

بالصور

بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على فوائد الأفوكادو بالموز

يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز

تفسير حلم رؤية الميت مبتسما.. رسالة من السماء أم انعكاس لسلام داخلي

تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

فيديو

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد