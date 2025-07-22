نائب محافظ أسوان يشارك بحفل توزيع المساعدات المالية للأسر الأكثر احتياجًا

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بحضور حفل جمعية الأورمان لتوزيع حزمة من المساعدات المالية والمادية لعدد 650 أسرة من الأرامل والأيتام والمرضى وحالات ذوى الإعاقة من مختلف المدن والمراكز بإجمالى 4 ملايين و469 ألف جنيه .

ويأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفعيل المشاركة المجتمعية لمختلف قوى المجتمع لتعزيز شبكات الحماية الإجتماعية للأسر المستحقة .

جاء ذلك بحضور محمد يوسف مدير التضامن الإجتماعى ، وجابر محمد مدير فرع جمعية الأورمان ، وعدد من قيادات الجمعية والجهات المانحة.

وخلال الإحتفال حرص المهندس عمرو لاشين عن نقل تحيات الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، مؤكداً على حرص المحافظة المتواصل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للتشجيع والتوسع فى تنظيم المزيد من هذه الفعاليات وغيرها من المبادرات الخيرية التى تعكس روح التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لإدخال السرور ورفع المعاناة عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر إحتياجاً .

وأشار إلى أن ذلك يتواكب مع الخدمات التى تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل القرى والنجوع للتخفيف عن كاهل البسطاء وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين .

الأولى بالرعاية

وأشاد نائب المحافظ بالدور الريادي الذي تقوم به جمعية الأورمان من خلال ما يتم تقديمه من مجموعة متميزة من المساعدات المادية والأنشطة والبرامج للفئات المستهدفة التى تساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى الذى يصب فى صالح المواطن الأسوانى ودعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية والمدرجين ضمن قاعدة البيانات المستوفيه لكافة الشروط وإجراءات البحوث الإجتماعية التى تثبت إستحقاقهم للدعم المقدم .

فيما شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الإجتماع التنسيقى عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك بحضور الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، بالإضافة إلى وليد البلبوشى مدير مركز نظم المعلومات ، فضلاً عن المسئولين بالمحافظة والهيئة .

فى ظل بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة لتنفيذ مشروعات بحثية فى التكنولوجيا الحديثة للهيئة ونظم المعلومات الجغرافية .