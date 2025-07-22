محافظ أسوان يشدد لتحقيق معدلات نجاح وإنجاز للخطة الإستثمارية للعام الحالى2025/ 2026

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من إعداد البرامج التنفيذية للمشروعات المدرجة الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 وذلك خلال أسبوع ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات التنفيذية ليتسنى تمويل المرحلة الأولى من الخطة فى المواعيد المحددة .

وشدد المحافظ على الإسراع فى معدلات التنفيذ ليتسنى طلب إعتمادات إضافية من وزارة التخطيط ، وكذلك الإستفادة من أى وفورات متحققة من العمليات وسرعة تلافى أى مشاكل أو معوقات طارئة .

وخلال الإجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على إستعراض نسب وقيم توزيع الإستثمارات المخصصة على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية للعام المالى 2026/2025 .

وأوضح بأن الخطة الإستثمارية الحالية تضم تنفيذ 100 مشروع موزعة على 6 برامج رئيسية تشمل التنمية الحضرية والريفية ، والنقل والطرق والمواصلات المحلية ، بالإضافة إلى تحسين البيئة ، وأيضاً التنمية الإقتصادية المحلية ، علاوة على برامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية ، والإدارة المحلية والدعم الفنى .

الخطة الإستثمارية

كما شدد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى حالة تأخر أى جهة تنفيذية فى ترسيه أو تنفيذ أى عملية سيتم سحب الإعتماد وتحويله لجهة أخرى نسب تنفيذ مشروعاتها مرتفعة ، لافتاً إلى أهمية وضع برنامج زمنى لنهوه كافة المشروعات وسرعة الإنجاز بنسبة 100% بنهاية إبريل القادم .

هذا فيما شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الإجتماع التنسيقى عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك بحضور الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، بالإضافة إلى وليد البلبوشى مدير مركز نظم المعلومات ، فضلاً عن المسئولين بالمحافظة والهيئة.

ويأتى ذلك فى ظل بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة لتنفيذ مشروعات بحثية فى التكنولوجيا الحديثة للهيئة ونظم المعلومات الجغرافية.