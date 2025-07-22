قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملف الأجانب يربك الزمالك.. والإدارة تبحث عن حل عاجل
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. أخبار تهمك
تصالح الفنان نور النبوي مع موظف بعد دهسه بسيارته أسفل محور 26 يوليو
تحقيقات الساحل السوري: أفراد وجماعات ترتبط بكيانات عسكرية خلف هذه الانتهاكات
سوريا.. لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل: تحققنا من أسماء 1426 قتـ.ـيلا
نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد قليل .. على صدى البلد
انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من اليونسكو
أساءت لجهة حكومية لزيادة المشاهدات.. صانعة محتوى شهير تواجه هذه العقوبة
الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة إلى 101 شهيد بينهم 80 طفلا
لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: 1469 قتيلًا وتوصيات بالعدالة الانتقالية وتجريم النعرات الطائفية
الأمم المتحدة: مقتل 288 شخصا خلال محاولات الحصول على مساعدات في غزة
لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري توصي بمنع التحريض الطائفي وتعزيز السلم الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشدد لتحقيق معدلات نجاح وإنجاز للخطة الإستثمارية للعام الحالى2025/ 2026

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من إعداد البرامج التنفيذية للمشروعات المدرجة الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 وذلك خلال أسبوع ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات التنفيذية ليتسنى تمويل المرحلة الأولى من الخطة فى المواعيد المحددة .

وشدد المحافظ على الإسراع فى معدلات التنفيذ ليتسنى طلب إعتمادات إضافية من وزارة التخطيط ، وكذلك الإستفادة من أى وفورات متحققة من العمليات وسرعة تلافى أى مشاكل أو معوقات طارئة .

وخلال الإجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على إستعراض نسب وقيم توزيع الإستثمارات المخصصة على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية للعام المالى 2026/2025 .

وأوضح بأن الخطة الإستثمارية الحالية تضم تنفيذ 100 مشروع موزعة على 6 برامج رئيسية تشمل التنمية الحضرية والريفية ، والنقل والطرق والمواصلات المحلية ، بالإضافة إلى تحسين البيئة ، وأيضاً التنمية الإقتصادية المحلية ، علاوة على برامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية ، والإدارة المحلية والدعم الفنى .

الخطة الإستثمارية

كما شدد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى حالة تأخر أى جهة تنفيذية فى ترسيه أو تنفيذ أى عملية سيتم سحب الإعتماد وتحويله لجهة أخرى نسب تنفيذ مشروعاتها مرتفعة ، لافتاً إلى أهمية وضع برنامج زمنى لنهوه كافة المشروعات وسرعة الإنجاز بنسبة 100% بنهاية إبريل القادم .

هذا فيما شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الإجتماع التنسيقى عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك بحضور الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ  ، بالإضافة إلى وليد البلبوشى مدير مركز نظم المعلومات ، فضلاً عن المسئولين بالمحافظة والهيئة.

ويأتى ذلك فى ظل بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة لتنفيذ مشروعات بحثية فى التكنولوجيا الحديثة للهيئة ونظم المعلومات الجغرافية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

أوائل الثانوية العامة 2025

محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

بالصور

شاحنة إيسوزو الكهربائية الجديدة تأتي بسعر صادم

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد