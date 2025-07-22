محافظ أسوان: صرف العلاج للحالات المرضية بمركز طب أسرة صحة أول

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء ومشقة التنقل على المنتفعين المترددين على مركز طب أسرة صحة أول، الذين يصل عددهم لنحو 112 ألف مواطن .

يأتى ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية المفاجئة لمركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان.

وتقرر ان يواصل المركز صرف العلاج للحالات المختلفة ، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة بدءاً من أمس .

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية لصرف العلاج من المركز ، مع استكمال أعمال رفع الكفاءة للمركز من خلال الإدارة الهندسية بالرعاية الصحية ، كما تم بالتوازى توفير أطقم طبية لمناظرة الحالات المترددة على المركز وإجراء الكشف عليها لتحديد نوعية العلاج الذى يقدم لهم .

وأوضح إسماعيل كمال أنه بالتوازى جارى إنهاء إجراءات نقل الأصول لمركز طب أسرة صحة أول من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتى تمهيداً لتحويل المركز بشكل كامل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من المزايا والخدمات العديدة المدرجة بالمنظومة الجديدة وفقاً للمعايير الدولية .

التأمين الصحى الشامل

فيما وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من إعداد البرامج التنفيذية للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 وذلك خلال أسبوع ، مع سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية ليتسنى تمويل المرحلة الأولى من الخطة فى المواعيد المحددة.

وشدد المحافظ على الإسراع فى معدلات التنفيذ ليتسنى طلب اعتمادات إضافية من وزارة التخطيط ، وكذلك الاستفادة من أى وفورات متحققة من العمليات وسرعة تلافى أى مشاكل أو معوقات طارئة.