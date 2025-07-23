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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشدد: إزالة فورية لأي تعديات.. و67 ألف مخالفة تحت المجهر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإنتهاء من كافة الحالات المخالفة والتى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها ، بحيث يتم التعامل السريع معها ، وإزالتها فى المهد ، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المادى والفنى اللازم للإنتهاء من التعامل مع كافة المخالفات المرصودة بإجمالى 67 ألف و 222 نقطة .

وخلال الإجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن  أى تعدى على أراضى الدولة البناء والزراعية سيتم إزالتها على الفور والتعامل معها بكل حسم ، وعدم السماح على الإطلاق بأى تخاذل فى التفاعل السريع مع أى حالات مخالفة يتم رصدها عبر المنظومة .

وأوضح بأنه يتم متابعة موقف المتغيرات المكانية بشكل مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف متواصل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وأيضاً متابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية من أجل الحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه .

المتغيرات المكانية

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الوحدات المحلية بتكثيف حملات التوعية وتعريف المواطنين  وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المزايا والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات التي ترغب في الحصول على رخصه النشاط للمشروعات الحديثه ومشروعات توفيق الأوضاع فى ظل القانون 152 لسنه 2020 .

وأيضاً طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4278 لسنه 2021 بتأجيل الحصول على موافقة الحماية المدنية للمشروعات منخفضة الخطورة بعد الحصول على الرخصة المؤقتة على أن تستوفى الإشتراطات المطلوبة خلال عام كحد اقصى وإلا تعتبر الرخصة ملغاه .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والجهاز بهدف الربط الشبكي وتيسير إجراءات الحصول على التمويل والدعم الفني والإداري للمشروعات بما يسهم في تحفيز المواطنين لإقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى مشروعاتهم الحالية .

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