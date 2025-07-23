محافظ أسوان يوجه الوحدات المحلية بتكثيف جهود التوعية لدعم المشروعات الصغيرة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الوحدات المحلية بتكثيف حملات التوعية وتعريف المواطنين ، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المزايا والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات التي ترغب في الحصول على رخصه النشاط للمشروعات الحديثه ومشروعات توفيق الأوضاع فى ظل القانون 152 لسنه 2020.

وأيضاً طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4278 لسنه 2021 بتأجيل الحصول على موافقة الحماية المدنية للمشروعات منخفضة الخطورة بعد الحصول على الرخصة المؤقتة على أن تستوفى الإشتراطات المطلوبة خلال عام كحد اقصى وإلا تعتبر الرخصة ملغاه .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والجهاز بهدف الربط الشبكي وتيسير إجراءات الحصول على التمويل والدعم الفني والإداري للمشروعات بما يسهم في تحفيز المواطنين لإقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى مشروعاتهم الحالية.

المشروعات الصغيرة

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال على أن الربط الشبكى يهدف إلى تبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل والخدمات من جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات اللازمة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التنمية المحلية، بجانب تنسيق وتوحيد الجهود لتقديم الدعم الشامل للمشروعات ، فضلاً عن متابعة وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية تكاتف جهود الوحدات المحلية مع مكاتب الجهاز المنتشرة بالمحافظة لتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات ، إلى جانب تنظيم ورش عمل، وندوات تعريفية لعرض نماذج ناجحة مما يشجع على نشر ثقافة ريادة الأعمال وخلق فرص عمل حقيقية تساهم فى تنمية الإقتصاد المحلى ودعم وتمكين الشباب وجميع أصحاب الأفكار الريادية وإتاحة الفرصة أمامهم لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .