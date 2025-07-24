محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تفقده للأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 8 كم ، والذى يأتى تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كهدية لأهالى أسوان والأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة.

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن إبراهيم سليمان رئيس المدينة ، ومسئولى الجهات المعنية .

شدد الدكتور إسماعيل كمال على إستكمال الأعمال بالحارة اليسرى من الطريق والتى وصلت لنحو 80 % ، ليعقبه بالتوازى تنفيذ الأعمال بالحارة اليمنى لنهو هذا المشروع الحيوى على الوجه الأكمل طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد له .

وأشار المحافظ إلى أن مشروع التطوير والتجميل بطريق السادات يرتكز على إستخدام طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR ) فرم الأسمنت والرش بطبقة الـ ( MC ) لكونها تمتاز بقدرة التحمل والحفاظ على المرافق ، ويتم وضعها أسفل طبقة الأسفلت .

طريق السادات

ووجه إسماعيل كمال بأن تواصل إدارة المرور عملها بتوجيه المركبات والحافلات السياحية للطريق البديل الذى تم تجهيزه ورفع كفاءته لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الضغط على طريق السادات .

وشدد على أهمية تكاتف الجهود ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتصبح زهرة الجنوب فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها وواجهة حضارية وجمالية مشرفة بما يليق بمكانتها التاريخية والحضارية العريقة .

فيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للفنانين التشكيليين مها جميل وعلى عبد الفتاح لما يقومان به من أعمال جمالية بتنفيذ لوحات فنية تجسد الطابع الأسوانى الأصيل ، وتعكس مدى الإصرار والعزيمة والتحدى لديهم لإخراج هذا الأعمال المتميزة .

وليكونوا بذلك نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها ، وهو ما يتم تنفيذه بالمشروع الفنى " أرض من ذهب " على واجهات 4 عمارات سكنية بطريق السادات بإرتفاع يصل لنحو 20 متراً ، ليتكامل مع مشروع التطوير والتوسعة الجارى تنفيذه بهذا الطريق الحيوى والهام .