قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يفاوض نجم السد القطري بعد تعثر صفقة تيدي أوكوي
غيابات في معسكر الزمالك.. فتوح موقوف والجفالي خارج الحسابات مؤقتًا
صدى البلد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمود الخطيب
الأوقاف تواجه الشائعات بخطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي
انفجار بإدلب يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب العشرات قرب مخيم نازحين
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة البنرزتي التونسي
خطوة بخطوة.. تعرف على شروط الانضمام للكليات العسكرية
وفاة طالب أزهري بسوهاج بعد أداء صلاة الفجر وختم ورده القرآني
تصعيد إسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية في غزة وخان يونس|تفاصيل
الزمالك يواجه وادي دجلة وديًا غدًا.. وغيابات مؤثرة تضرب الفريق
رسالة من السيسي إلى جويتا: دعم مصري متجدد لاستقرار مالي وشراكة إفريقية راسخة
فتح: دعوة الكنيست لضم الضفة تصعيد خطير واختبار للمنظومة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رشة عمل لرؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة لدفع عجلة التقنين بأسوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ومدير إدارة متابعة التعاقدات العامة ثروت زرد .

ويأتى هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دفع لجان مرور للمراجعة على الطبيعة ، وتقديم أوجه الدعم والمعاونة لدفع دورة وعجلة التقنين ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطنين ، ووفقاً للتنسيق المتواصل بين الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وحضر اللقاء اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والمهندس جورج سامح مدير عام إدارة التخطيط  ، فضلاً عن نيفين جرجس بإدارة التعاقدات باللجنة ، ومدير الشئون المالية بالمحافظة عصمت موسى .

وقد تناول اللقاء إستعراض الجهود المبذولة للإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بدورة التقنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، فضلاً عن تناول ما قام به الوفد من زيارات ميدانية للمرور على مواقع التقنين ومراجعتها وذلك بحضور عضو اللجنة الرباعية بوزارة الإسكان ، والهيئة المصرية العامة للمساحة .

إسترداد أراضى الدولة 

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود الجادة والمخلصة التى تقوم بها لجنة إسترداد أراضى الدولة لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقى إجراءات التقنين لتوفيق الأوضاع .

وأوضح المحافظ بأن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة يمثل أهمية قصوى ، ولهذا يتم التعامل معه بكل حزم وردع لإسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها ، ومنع أى تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين عن إستكمال إجراءات التقنين ، والغير جادين فى السداد ، وهو ما يتم تنفيذه من خلال تنظيم موجات الإزالة المتتالية .

وعقب ذلك كلف المحافظ بقيام السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة الرباعية بعقد ورشة عمل بحضور رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المختصة لإستعراض تفاصيل القانون الجديد ، مع توحيد المفاهيم فيما يخص دورة التقنين وتسليم كافة العاملين بالدورة جميع التعليمات والمستندات والنماذج التى من شأنها زيادة ودفع دورة التقنين .

وقد قام رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ثروت زرد بإستعراض كافة الجوانب والمحاور التوضيحية والقانونية المتعلقة بتفعيل منظومة وآلية التقنين طبقاً للكتابات الدورية ، مع قيامه بالرد على مختلف الإستفسارات والأسئلة الهادفة لزيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، فضلاً عن التعريف بإحكام عملية تحرير العقود طبقاً للإحداثيات ، وزيادة معدلات ونسب التقنين بدءاً من المعاينات والفحص وغير ذلك من الإجراءات الأخرى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

ترشيحاتنا

الإرشاد الزراعي

المركزية للإرشاد الزراعي تواصل جهود تقديم الدعم الفني للمزارعين.. تفاصيل

تحليل بقايا المبيدات

متبقيات المبيدات يستقبل العينات ويصدر النتائج لأكثر من 800 عينة خلال إجازة ثورة يوليو

توطين صناعة الحرير

وقاية النباتات ينظم برنامجا تدريبيا لدعم توطين صناعة الحرير بخبرة بحثية ورؤية وطنية متكاملة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق

كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد