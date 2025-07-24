رشة عمل لرؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة لدفع عجلة التقنين بأسوان

إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ومدير إدارة متابعة التعاقدات العامة ثروت زرد .

ويأتى هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دفع لجان مرور للمراجعة على الطبيعة ، وتقديم أوجه الدعم والمعاونة لدفع دورة وعجلة التقنين ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطنين ، ووفقاً للتنسيق المتواصل بين الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وحضر اللقاء اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والمهندس جورج سامح مدير عام إدارة التخطيط ، فضلاً عن نيفين جرجس بإدارة التعاقدات باللجنة ، ومدير الشئون المالية بالمحافظة عصمت موسى .

وقد تناول اللقاء إستعراض الجهود المبذولة للإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بدورة التقنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، فضلاً عن تناول ما قام به الوفد من زيارات ميدانية للمرور على مواقع التقنين ومراجعتها وذلك بحضور عضو اللجنة الرباعية بوزارة الإسكان ، والهيئة المصرية العامة للمساحة .

إسترداد أراضى الدولة

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود الجادة والمخلصة التى تقوم بها لجنة إسترداد أراضى الدولة لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقى إجراءات التقنين لتوفيق الأوضاع .

وأوضح المحافظ بأن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة يمثل أهمية قصوى ، ولهذا يتم التعامل معه بكل حزم وردع لإسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها ، ومنع أى تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين عن إستكمال إجراءات التقنين ، والغير جادين فى السداد ، وهو ما يتم تنفيذه من خلال تنظيم موجات الإزالة المتتالية .

وعقب ذلك كلف المحافظ بقيام السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة الرباعية بعقد ورشة عمل بحضور رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المختصة لإستعراض تفاصيل القانون الجديد ، مع توحيد المفاهيم فيما يخص دورة التقنين وتسليم كافة العاملين بالدورة جميع التعليمات والمستندات والنماذج التى من شأنها زيادة ودفع دورة التقنين .

وقد قام رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ثروت زرد بإستعراض كافة الجوانب والمحاور التوضيحية والقانونية المتعلقة بتفعيل منظومة وآلية التقنين طبقاً للكتابات الدورية ، مع قيامه بالرد على مختلف الإستفسارات والأسئلة الهادفة لزيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، فضلاً عن التعريف بإحكام عملية تحرير العقود طبقاً للإحداثيات ، وزيادة معدلات ونسب التقنين بدءاً من المعاينات والفحص وغير ذلك من الإجراءات الأخرى .