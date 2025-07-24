قاهرة الأمية.. محافظ أسوان يشيد بالسيدة فاطمة على محمد 76عاماً

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالسيدة فاطمة على محمد 76 عاماً ، والتى نجحت بإصرار وعزيمة فى قهر الأمية ، وتحقيق حلمها بأن تقرأ وتكتب ، لتكون نموذج مشرف نفتخر ونعتز به فى تحدى الصعاب ، وتكون قدوة حسنة لأبنائنا من الشباب فى بذل قصارى الجهد لتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس .

وأكد محافظ أسوان على أنه تقديراً من المحافظة سيتم تكريم السيدة فاطمة على ، لأنها تستحق أن نقدم لها لمسة وفاء عرفاناً بمسيرتها الناجحة فى تربية أولادها ، وحرصها بجد وإجتهاد بأن تتعلم ، وأن تجتاز إمتحان محو الأمية رغم تقدمها فى العمر ،.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يتم التنسيق بين الجهات والهيئات وقطاعات المجتمع المدنى لإستنهاض كافة القدرات وتنفيذ العديد من المبادرات الرسمية والشعبية للقضاء بشكل جذرى على الأمية .

قاهرة الأمية

ولفت المحافظ إلى أنه يتم التحفيز والتشجيع من خلال فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لخفض معدلات الأمية والتى شهدت خلال العام المنقضى معدلات متميزة بمحو أمية 9860 ناجح ، وتسليم 4059 شهادة محو أمية .

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة " لا أمية مع تكافل " التى تنفذها وزارة التضامن الإجتماعى تحت إشراف الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى تستهدف محو أمية أسر برنامج " تكافل " ، والتى كانت من بينهم أبنة أسوان السيدة فاطمة على محمد التى نجحت فى محو أميتها ، وتعلم القراءة والكتابة .