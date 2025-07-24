تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

أصدرت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية (MHRA) تحذيرًا عاجلًا بشأن بخاخ "فلوتيفورم 250 ميكروغرام" (Flutiform 250 micrograms)، الذي يُستخدم على نطاق واسع لعلاج حالات الربو الشديدة، مطالبة بإعادته فورًا إلى الصيدليات بعد اكتشاف خطأ في تعليمات الجرعة المدونة على العبوة.

استرجاع بخاخات مرضى الربو من الأسواق بسبب خطأ في الجرعة

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن الخطأ يتعلّق بالعبوة الخارجية لبعض التشغيلات، حيث تم إدراج معلومة غير دقيقة بشأن "الجرعة المستلمة" رغم أن البيانات الخاصة بالجرعة الإجمالية صحيحة.

وأضافت الهيئة: "هذه عملية استرجاع على مستوى الجملة والصيدليات فقط، وسيتم تنفيذها بواسطة مختصين في الرعاية الصحية. ولا توجد مشكلة في جودة المنتج نفسه، ويمكن للمرضى الاستمرار في استخدامه كما وصفه الطبيب."

وأكدت أن المرضى لا يجب أن يتوقفوا عن استخدام البخاخ أو يعيدوه، طالما تم وصفه لهم طبيًا.

بخاخات مرضى الربو

ما سبب القلق من البخاخ؟

الخطأ الموجود على الملصق قد يؤدي إلى اعتقاد بعض المرضى أنهم يحصلون على نصف الجرعة فقط، ما يسبب قلقًا غير مبرر، رغم أن الجرعة الفعلية صحيحة.

ونبهت الشركة المصنعة “CD Pharma Limited” الجهات الرقابية إلى هذا الخطأ بعد اكتشافه في عدة تشغيلات.

مرضى الربو

معلومات عن مرض الربو

يؤثر مرض الربو على أكثر من 7.2 مليون شخص في بريطانيا.

يتسبب في 3 حالات وفاة يوميًا في المتوسط.

يحدث نتيجة التهاب وتضيق في الشعب الهوائية، ما يعيق مرور الهواء من وإلى الرئتين.

تشمل الأعراض الصفير، ضيق النفس، السعال، وضغط على الصدر، وتُثار غالبًا بعوامل مثل التلوث أو البرد أو التوتر.

بخاخات مرضى الربو

أهمية البخاخات

وتُعد البخاخات، مثل "فلوتيفورم"، أدوات أساسية في السيطرة على المرض، إذ تقلل من الالتهاب في الرئتين وتحد من الأعراض والمضاعفات.

وينصح المرضى بمتابعة العلاج كما هو موصوف، والتواصل مع الطبيب أو الصيدلي في حال وجود أي استفسار.