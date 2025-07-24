7 أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعاءك.. لجهاز هضمي أقوى

في ظل تزايد الاهتمام بصحة الجهاز الهضمي وتأثيره على المناعة والمزاج وحتى البشرة، فقد يكون الطعام هو السلاح الاول في الحفاظ عليه.
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
وهناك قائمة أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، ما يُعرف بـ"الميكروبيوم" الصحي، وفقا لما نشر في موقع Harvard Health وHealthline، وإليك أبرز هذه الأطعمة:
ـ أطعمة غنية بالبروبيوتيك (Probiotics):
الزبادي: مصدر غني ببكتيريا Lactobacillus المفيدة للهضم.
الكيمتشي: مخلل كوري يحتوي على إنزيمات وبكتيريا تحسّن امتصاص العناصر الغذائية.
الكفير: مشروب حليب مخمّر يحتوي على مزيج فريد من البكتيريا النافعة والخمائر.
مخلل الملفوف (ساوركراوت): يمد الجسم بالبروبيوتيك وفيتامين C.
التمبيه والميسو: منتجات فول الصويا المخمّرة، مفيدة للأمعاء وغنية بالبروتين.
ـ أطعمة غنية بالبريبايوتك (Prebiotics):
الثوم والبصل: يحتويان على مركبات تغذي البكتيريا النافعة وتقاوم الضارة.
الهليون والخرشوف: غنيّان بألياف الإينولين التي تدعم نمو البروبيوتيك.
الموز الأخضر والتفاح: يحتويان على ألياف "نشا مقاوم" تعزز نشاط البكتيريا المفيدة.
الشوفان: مصدر رائع لألياف البيتا جلوكان التي تنشط الجهاز الهضمي.
وللحفاظ على توازن البكتيريا النافعة، احرص على التنوع في الأطعمة، وتجنب الإفراط في المضادات الحيوية، وقلل من السكريات والمصنعات التي تضر بتوازن الأمعاء.