7 أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعاءك.. لجهاز هضمي أقوى

في ظل تزايد الاهتمام بصحة الجهاز الهضمي وتأثيره على المناعة والمزاج وحتى البشرة، فقد يكون الطعام هو السلاح الاول في الحفاظ عليه.

أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء

وهناك قائمة أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، ما يُعرف بـ"الميكروبيوم" الصحي، وفقا لما نشر في موقع Harvard Health وHealthline، وإليك أبرز هذه الأطعمة:

ـ أطعمة غنية بالبروبيوتيك (Probiotics):

الزبادي: مصدر غني ببكتيريا Lactobacillus المفيدة للهضم.

الزبادي

الكيمتشي: مخلل كوري يحتوي على إنزيمات وبكتيريا تحسّن امتصاص العناصر الغذائية.

الكيمتشي

الكفير: مشروب حليب مخمّر يحتوي على مزيج فريد من البكتيريا النافعة والخمائر.

الكفير

مخلل الملفوف (ساوركراوت): يمد الجسم بالبروبيوتيك وفيتامين C.

مخلل الملفوف

التمبيه والميسو: منتجات فول الصويا المخمّرة، مفيدة للأمعاء وغنية بالبروتين.

التمبيه والميسو

ـ أطعمة غنية بالبريبايوتك (Prebiotics):

الثوم والبصل: يحتويان على مركبات تغذي البكتيريا النافعة وتقاوم الضارة.

أطعمة غنية بالبريبايوتك

الهليون والخرشوف: غنيّان بألياف الإينولين التي تدعم نمو البروبيوتيك.

الهليون والخرشوف

الموز الأخضر والتفاح: يحتويان على ألياف "نشا مقاوم" تعزز نشاط البكتيريا المفيدة.

الموز الأخضر والتفاح

الشوفان: مصدر رائع لألياف البيتا جلوكان التي تنشط الجهاز الهضمي.

الشوفان

وللحفاظ على توازن البكتيريا النافعة، احرص على التنوع في الأطعمة، وتجنب الإفراط في المضادات الحيوية، وقلل من السكريات والمصنعات التي تضر بتوازن الأمعاء.