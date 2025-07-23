وداعًا للألم.. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف وجع الدورة الشهرية دون مُسكنات

تعاني نسبة كبيرة من النساء من آلام مزعجة أثناء الدورة الشهرية قد تصل إلى حد التأثير على القدرة في أداء المهام اليومية.

وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية

ورغم أن البعض يلجأ سريعًا إلى المسكنات، إلا أن هناك من يفضلن الطرق الطبيعية التي أثبتت فعاليتها وأمانها وفقا لما نشر في موقع Everyday Health.

فيما يلي أبرز الوسائل الطبيعية التي يمكن أن تخفف ألم الدورة الشهرية بفعالية، وتشمل ما يلي:

ـ الكمادات الدافئة:

وضع وسادة حرارية أو زجاجة ماء دافئة على أسفل البطن يساعد على استرخاء العضلات وتهدئة التقلصات المؤلمة.

وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية

ـ التمارين الخفيفة:

الأنشطة البسيطة مثل المشي أو اليوجا تحسن الدورة الدموية وتُحفز إفراز الإندورفين، وهو مسكن طبيعي للألم داخل الجسم.

وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية

ـ مشروبات الأعشاب المهدئة:

شاي البابونج: يخفف التقلصات ويهدئ الأعصاب.

النعناع: يريح عضلات الرحم ويقلل التشنجات.

الزنجبيل: مضاد للالتهاب ويخفف الغثيان والآلام.

ـ تغذية مضادة للتقلصات:

تناول أطعمة غنية بـ:

المغنيسيوم (كالسبانخ والمكسرات)

أوميجا-3 (كالأسماك الدهنية)

يساهم في خفض الالتهاب وتحسين الشعور العام خلال فترة الدورة.

وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية

ـ تدليك بزيوت طبيعية:

تدليك منطقة البطن باستخدام زيت النعناع أو زيت اللافندر بحركات دائرية يساعد على تخفيف التوتر وتسكين الألم.

ـ الترطيب الجيد:

شرب كميات كافية من الماء يوميًا يقلل من احتباس السوائل والانتفاخ المصاحب للدورة الشهرية.