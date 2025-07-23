فوائد تناول الخوخ في الصيف.. فاكهة مرطبة ومليئة بالمفاجآت الصحية

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، لا شيء يضاهي تناول فاكهة منعشة ومليئة بالفوائد الصحية مثل “الخوخ”.

فوائد تناول الخوخ في فصل الصيف

وهناك فوائده متعددة لتناول الخوخ في فصل الصيف، التي تجعل منه خيارًا مثاليًا على مائدة الصيف، وفقا لما نشر في موقع Healthline وMedical News Today، وتشمل ما يلي :

ـ يرطّب الجسم بفعالية:

يحتوي الخوخ على نسبة مياه تزيد عن 85%، ما يجعله مثاليًا لتعويض السوائل المفقودة بسبب حرارة الجو.

ـ كنز من مضادات الأكسدة:

يحارب الخوخ الالتهابات المزمنة بفضل احتوائه على مركبات قوية مثل البيتا كاروتين وحمض الكلوروجينيك.

فوائد تناول الخوخ في فصل الصيف

ـ يعزز نضارة البشرة:

غناه بفيتامين C يساعد على إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية ويحميها من تأثيرات الشمس.

ـ صديق القلب والشرايين:

بفضل محتواه من البوتاسيوم والألياف، يساعد الخوخ على خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

ـ يحسّن عملية الهضم:

الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان تساهم في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

فوائد تناول الخوخ في فصل الصيف

ـ مثالي لمتبعي الحمية:

ثمرة الخوخ تحتوي على نحو 60 سعرة حرارية فقط، ما يجعلها خيارًا صحّيًا للوجبات الخفيفة.

ـ يعزز المناعة:

بفضل احتوائه على فيتاميني A وC، يدعم الخوخ جهاز المناعة في مواجهة نزلات البرد والعدوى.

فوائد تناول الخوخ في فصل الصيف

باختصار، إدراج الخوخ ضمن نظامك الغذائي في الصيف ليس فقط لذة منعشة، بل وقاية حقيقية من مشاكل صحية موسمية متعددة.