ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. إليك ما يجب فعله فورًا قبل الوصول للطبيب

مع اشتداد حرارة الصيف وزيادة التوتر اليومي، قد يعاني البعض من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وهي حالة مقلقة تتطلب التعامل السريع حتى قبل التوجه إلى الطبيب، خاصة إذا ظهرت أعراض مثل الصداع الشديد، الدوخة، أو ألم الصدر.

ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟

ومن أبرز الأعراض التحذيرية التي لا يجب تجاهلها عندما تحدث إرتفاع ضغط الدم المفاجئ، وفقا لما نشر في موقع MedNewspedia وVerywellHealth، وتشمل ما يلي :

ـ صداع قوي مفاجئ

ـ ضيق تنفس أو خفقان القلب

ـ تشوش في الرؤية أو دوار

ـ غثيان أو قيء

ـ خدر في الوجه أو الأطراف

ـ صعوبة في الكلام أو تغيّر في الوعي

ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟

ماذا تفعل عند قياس ضغط 180/120 مم زئبق بدون أعراض خطيرة؟

وهناك خطوات منزلية يمكن أن تُسهم في السيطرة على إرتفاع ضغط الدم المفاجئ مؤقتا وحتى وصول الطبيب، وهي:

ـ أعد القياس بعد 5 دقائق لضمان الدقة.

ـ اجلس بهدوء وتنفّس ببطء لمدة 5–10 دقائق لخفض التوتر الجسدي.

ـ ارفع الرأس أثناء الراحة خاصة إذا شعرت بالدوار.

ـ اشرب كوب ماء ببطء، فالجفاف قد يرفع الضغط مؤقتًا.

وسائل طبيعية فعالة تساعد في خفض الضغط مؤقتًا

ـ حمام دافئ يريح العضلات ويخفض التوتر.

ـ شاي الكركديه أو البابونج بدلًا من القهوة.

ـ قطعة شوكولاتة داكنة تفرز الإندورفين وتساعد في استرخاء الأوعية.

ـ الموز والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم توازن الصوديوم وتدعم القلب.

ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟

متى يجب طلب الإسعاف فورًا؟

ـ إذا كان الضغط 180/120 مم زئبق مع أعراض شديدة مثل ألم الصدر أو خدر الوجه.

ـ إذا لم تنخفض القراءة رغم الراحة والتنفس العميق.

ـ إذا كنت مصابًا بأمراض القلب، الكلى، أو السكري لا تنتظر

ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟

للوقاية من الأزمات المفاجئة

ـ راقب الضغط بانتظام وتعلم قياسه بالطريقة الصحيحة.

ـ التزم بأدوية الضغط دون توقف مفاجئ.

ـ قلل الملح واتبع نظام DASH الغذائي.

ـ مارس المشي أو تمارين الاسترخاء يوميًا.

ـ تجنّب الكافيين والتدخين وتعلّم تقنيات الاسترخاء مثل التأمل.