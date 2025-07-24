بذور الشيا الحبة السحرية لحرق الدهون وكبح الشهية.. إليك طرق تحضيرها

في ظل سعي كثير من النساء للتخلص من الوزن الزائد بطرق طبيعية وآمنة، فقد يلجأ البعض لإستخدام بذور الشيا فهل هي فعالة؟

لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟

كشفت تقارير طبية عالمية، عن فوائد بذور الشيا التي وُصفت بـ"السلاح الصامت" في معركة إنقاص الوزن، وفقا لما نشر في Healthline وMedical News Today، ومن أبرزها ما يلي:

ـ تمتص الماء وتنتفخ في المعدة، مما يمنحكِ شعورًا بالشبع لفترة أطول.

ـ تحتوي على كميات عالية من الألياف (10 غرامات في ملعقتين)، تدعم الهضم وتقلل نوبات الجوع.

ـ غنية بالبروتين النباتي الذي يعزز الإحساس بالامتلاء ويساعد في بناء العضلات.

ـ تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يقلل من الشهية المفاجئة.

طرق تحضير بذور الشيا لإنقاص الوزن

ـ ماء الشيا بالليمون:

انقعي ملعقة من بذور الشيا في كوب ماء دافئ + عصير نصف ليمونة.

اتركيها 30 دقيقة واشربيها على الريق.

ـ بودينغ الشيا الليلي:

ملعقتان من بذور الشيا + نصف كوب حليب نباتي.

اتركيها بالثلاجة طوال الليل، وأضيفي فواكه أو قرفة حسب الرغبة.

ـ في السموثي والعصائر:

أضيفي ملعقة شيا لعصير الفواكه أو العصائر الخضراء بعد نقعها.

تمنح قوامًا مشبعًا بدون سعرات زائدة.

ـ رشّة على الأطعمة:

رشيها فوق الزبادي أو السلطة مباشرةً، دون أي تأثير على الطعم.

تنبيهات الخبراء الحصول على بذور الشيا

ـ لا تتناولي أكثر من ملعقتين يوميًا.

ـ احرصي على نقعها قبل الأكل لتجنب مشاكل في الهضم أو البلع.

ـ فعالية بذور الشيا تزداد عند دمجها مع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم.