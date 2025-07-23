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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعاني من إدمان السكر؟.. إليك 7 أطعمة تقلل شهيتك للحلويات بدون حرمان

أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات
أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات
آية التيجي

أصبح إدمان السكر من أكثر المشكلات شيوعًا، خاصة بين النساء، لما له من تأثير على الوزن، المزاج، والطاقة.

أطعمة مقاومة لإدمان السكر والحلويات

ولكن بدلًا من اتباع حميات قاسية، فهناك أطعمة طبيعية تساعد على كبح الرغبة في تناول الحلويات تدريجيًا.

وفي هذا التقرير نقوم بذكر 7 أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات، وفقا لما نشر في موقع Healthline وHarvard Health، وتشمل ما يلي:

ـ الأفوكادو:

غني بالدهون الصحية والألياف, ويمنحكِ شعورًا بالشبع ويقلل من نوبات الجوع المفاجئ.

الأفوكادو

ـ البيض:

مصدر ممتاز للبروتين، ويحافظ على استقرار السكر في الدم ويقلل اشتهاء الحلويات بعد الوجبات.

البيض

ـ البطاطا الحلوة:

تحتوي على كربوهيدرات معقدة تطلق الطاقة ببطء، وبديل ذكي للمخبوزات والمقرمشات السكرية.

البطاطا الحلوة

ـ الشوكولاتة الداكنة (70% فأكثر):

تعطي مذاقًا حلوًا طبيعيًا وتحتوي على مضادات أكسدة، ويُفضّل تناول قطعة صغيرة عند الحاجة.

الشوكولاتة الداكنة

ـ زبدة الفول السوداني الطبيعية:

توازن بين الدهون الصحية والبروتين، وتبطئ الهضم وتُشبع رغبتك في الأكل دون الحاجة لسكر.

زبدة الفول السوداني

ـ التوت بأنواعه:

يحتوي على القليل من السكر لكنه مليء بالنكهة والألياف، وهي وجبة خفيفة ممتازة بدلًا من الكيك أو البسكويت.

التوت 

ـ  الزبادي الطبيعي والبروبيوتيك:

يساعد على إعادة توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويقلل اشتهاء السكر ويحسّن الهضم والمزاج.

الزبادي الطبيعي

ويمكن لإدخال هذه الأطعمة تدريجيًا في نظامكِ الغذائي يقلل من رغبتك في السكر دون أن تشعري بالحرمان، ويعيد لجسمكِ توازنه الطبيعي.

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