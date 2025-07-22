تجنبي هذه الأطعمة عند تناول بذور الشيا.. حتى لا تفقدي فوائدها الخارقة

تُعرف بذور الشيا بأنها من "الأغذية الخارقة" بفضل محتواها الغني بالألياف، وأحماض أوميجا-3، والبروتين، ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب، وتحسن الهضم، وتزيد من الطاقة.

أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا

ولكن رغم هذه الفوائد، يحذر خبراء التغذية من أن دمج بذور الشيا مع بعض الأطعمة قد يُقلل من امتصاص العناصر الغذائية، أو يُسبب اضطرابات هضمية مثل: الانتفاخ والارتجاع.

وهناك بعض الأطعمة التي لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا، وفقًا لما نشر في موقع Times of India، وإليكم أبرزها :

ـ الأطعمة الغنية بحمض الفيتيك:

مثل: الفاصوليا، العدس، المكسرات، الحبوب الكاملة؛ حيث أن حمض الفيتيك الموجود في هذه الأطعمة إلى جانب بذور الشيا نفسها يُعيق امتصاص المعادن مثل الحديد والكالسيوم والزنك.

ـ عصائر الفاكهة المعبأة:

تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والمواد الحافظة، لذا فهي تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم وتقلل من القيمة الغذائية لبذور الشيا.

أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا

ـ منتجات الألبان كاملة الدسم:

مثل: الكريمة، الجبنة الكريمي، الزبادي الثقيل، ويكمن تأثيرها في تُبطئ عملية الهضم وتسبب ثقلًا أو انتفاخًا عند تناولها مع بذور الشيا، واستبدالها بـ الحليب النباتي أو الزبادي خالي الدسم.

ـ الحمضيات عالية الحموضة:

مثل: البرتقال، الجريب فروت، الليمون، وعند تناولها مع بذور الشيا الغنية بالألياف، قد تؤدي إلى انتفاخ أو ارتجاع معدي، خاصة لدى أصحاب المعدة الحساسة.

أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا

ـ الكافيين (القهوة والشاي):

تناول الشيا مع المشروبات المحتوية على الكافيين قد يؤدي إلى تلبّك معوي ويقلل من امتصاص العناصر المهمة.

ـ الأطعمة الحارة:

بذور الشيا تنتفخ داخل المعدة، ومع الأطعمة الحارة تزداد احتمالية حرقة المعدة أو الحموضة، بسبب تمدد البذور وزيادة إفراز الأحماض.

أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا

كيفية الإستفادة من بذور الشيا؟

للاستفادة الكاملة من بذور الشيا، يُفضل تناولها مع فواكه قليلة الحموضة مثل: الموز، التفاح، أو المانجو، ومع مشروبات خفيفة أو حليب نباتي.

كما يُنصح بنقع بذور الشيا في الماء أو الزبادي قبل تناولها لتسهيل هضمها وتجنب الانتفاخ.