قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة .. 6 طرق فعالة للتغلب على التوتر قبل لحظة الحسم

مع دقات قلوب آلاف الطلاب وأولياء الأمور ترقبًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات، يعيش الكثيرون حالة من التوتر والقلق الشديد، ما قد يؤثر على الصحة النفسية والنوم والتركيز.

طرق بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على تجاوز الضغط النفسي

في هذا التقرير، نستعرض لك 6 طرق بسيطة مدعومة علميًا يمكن أن تساعد الطلاب وذويهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر من الضغط النفسي، وفقًا لما نشر في مواقع طبية مثل Healthline وHarvard Health، إليكم أبرز الطرق:

ـ تنفس بعمق.. خُد دقيقة وارجع تاني:

تقنية "4-7-8" فعالة لتهدئة الأعصاب فورًا، أو استنشق 4 ثوانٍ، احبس النفس 7، ازفر ببطء خلال 8 ثوانٍ، ويمكن تكرارها 3 مرات أن يقلل القلق فورًا.

ـ الخروج في الهواء الطلق:

المشي لمدة 15-20 دقيقة في مكان به خضرة أو هواء نقي يُقلل من التوتر بنسبة 30%.

ـ حمام دافئ قبل النوم:

يساعد على ارتخاء العضلات وتحسين النوم، وهو مفيد بشكل خاص في الليالي السابقة لإعلان النتائج.

طرق بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على تجاوز الضغط النفسي

ـ أغلق الهاتف مؤقتًا:

كثرة متابعة مواقع التواصل قد تزيد القلق، خاصة مع انتشار الشائعات حول النتيجة. لذا خصص وقتًا بدون شاشات لراحة ذهنية.

ـ استمع لموسيقى هادئة:

الأصوات الهادئة أو الطبيعية تقلل من ضربات القلب وتُحسن المزاج. لذا جرّب "صوت المطر" أو الموسيقى الكلاسيكية الخفيفة.

ـ دوّن مشاعرك:

كتابة المخاوف أو التوقعات في ورقة يُخفف من حدّة القلق، وهي طريقة فعالة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

طرق بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على تجاوز الضغط النفسي

القلق شعور طبيعي، لكنه لا يُغير النتيجة.. ما يُغيره هو طريقة استجابتنا له.

الهدوء في مثل هذه اللحظات لا يعني عدم الاهتمام، بل يعني النضج والقدرة على التعامل مع الحياة.