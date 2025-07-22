تعمل إيه لو ابنك جاب مجموع قليل في الثانوية العامة

تعد نتيجة الثانوية العامة بمثابة كابوس لدى الطلاب ولأولياء الأمور، لأنها تحدد مستقبل الطالب، ويقع بعض أولياء الأمور فى حالة نفسية سيئة ومتعبة لديهم ولدى ابنهم أو ابنتهم لأنها لم تحقق النتيجة المطلوبة للالتحاق بالكلية التى يحلمون بها.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض النصائح و التعليمات من أخصائي النفسي أحمد عبد التواب ،التى يجب فعلها على أولياء الأمور عند عدم تحقيق الهدف المراد من نتيجة الثانوية العامة من الأبناء.

نصائح عن دعم الأبناء بعد نتيجة الثانوية العامة..





١-الدعم العاطفي: يحتاج الطلاب في هذه المرحلة إلى دعم عاطفي كبير من أهاليهم، لذا عليكِ أن تكوني متواجدة دائمًا لهم وتشجعيهم وتدعميهم في كل ما يحتاجونه.

٢- على الأسر تقبل نتيجة أبنائهم كما هى.

٣- تحديد الأهداف: يجب عليكِ مساعدة ابنك أو ابنتك في تحديد الأهداف التي يريدون تحقيقها، والعمل معهم على وضع خطة عمل واضحة لتحقيق هذه الأهداف.



٤- على الأسر تقبل نتيجة أبنائهم كما هى.



٥-عدم الضغط عليهم ولومهم على مصاريف الدروس.

٦-طوال العام لأن أول شئ سوف يفكر فيه هو الانتحار.

٧- وضع خطة بديلة إذا كانت النتيجة غير مرضية، مع التخطيط كيف ومتى سيحصل على نتائج الامتحانات، وتابعت أن الآباء يشعرون بالحماس والتوتر مثل أبنائهم بشأن يوم نتائج الامتحان، لكن يحاول أن يتذكر الطالب أن هذا هو يومه، لذا عليه أن يضع خطة حول احتياجاته.

٨⁃ التفكير بمنطق الأولاد ووضع عدة بدائل أمامهم فى حين عدم الحصول على الكلية التى يرغب فيها فهناك عدة كليات لها مستقبل كبير لا يعلم عنها الآباء.

٩- لا بد أن يصل لأولادنا أن حبنا لهم حب مطلق لا علاقة له بالمجموع الذى سوف يحصل عليه فهو مجرد رقم لتحديد مجال التعليم وليس مكانته عندك.

