نور محمود يروي تفاصيل وفاة حماته بسبب حريق من انفجار "سبرتاية نحاس"

حل الفنان نور محمود، ضيفا على الإعلامية يمنى بدراوي في حلقة جديدة من برنامج "ورقة بيضا" المذاع عبر شاشة قناة النهار، أمس الجمعة.

استعاد الفنان نور محمود ذكرى حادث أليم ألمَّ بعائلته إثر انفجار "سبرتاية نحاس" داخل منزل والدة زوجته أثناء تجمع عائلي، مما أدى لاندلاع حريق كبير ألحق إصابات بالغة بأفراد الأسرة وأسفر عن وفاة والدة زوجته (حماته) متأثرة بجراحها.

ووجّه محمود نصيحة تحذيرية للجمهور بضرورة الاستغناء عن "السبرتايات النحاس" واستبدالها بالنوع الفخاري تجنباً لمثل هذه الحوادث المفجعة.

واختتم نور محمود حديثه بالإعراب عن امتنانه الكبير لزوجته نانسي، مؤكداً أنها "تميمة حظه" وسنده الحقيقي منذ أيام دراستهما الجامعية؛ حيث آمنت بموهبته في وقت لم يكن يملك فيه شيئاً، ودعمته بقوة أثناء مروره بأزمة الرفد من عمله في مجال العقارات، واضطرارهما لتحمل الظروف المادية الصعبة في سبيل تحقيق حلمه الفني.

أعمال نور محمود

وكان أحدث أعمال نور محمود، هو مسرحية التياترو، التي تم عرضها ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.

تفاصيل مسرحية التياترو:

مسرحية “التياترو” تدور أحداثها حول آدم الذي يقع فريسة لإحدى المسابقات الفنية، إلا أن الصدفة تقوده بعد طرده للانضمام لأحد المسارح التي أصبحت في طي النسيان، والتي يترتب عليها العديد من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية.

والعرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد يوركا، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، باسم سليمان، نهلة كمال، هاجر البديوي، أبانوب بحر، علاء الحريري، تامر عبد المجيد، ومن تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.

مسلسل كان ياما كان

وقبلها شاركت نور محمود في بطولة مسلسل كان ياما كان، للفنانة يسرا.

أبطال مسلسل كان ياما كان

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.