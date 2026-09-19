حماقي: تكريمي في الدير جيست يحملني مسؤولية كبيرة

سيطر الميجا ستار محمد حماقي على جوائز الغناء في حفل مهرجان دير جيست لعام 2026، بعدما اقتنص جائزتين من العيار الثقيل، هما أفضل مطرب و أفضل ألبوم عن ألبومه الأخير "سمعوني"، في ليلة فنية استثنائية احتشد فيها نخبة من نجوم الغناء والسينما والدراما وصناع الموسيقى في مصر والعالم العربي.

وفور اعتلائه خشبة المسرح لتسلم الجائزتين، بدا التأثر واضحاً على حماقي، واستهل كلمته برسالة وفاء مؤثرة لروح الراحل ماجد حسني، مؤسس المهرجان، قائلاً: "لابد أن نوجه تحية كبيرة لروح صديقنا العزيز ماجد حسني، الرجل الذي بسببه نتجمع وسنظل نتجمع دائماً.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وعبّر حماقي عن امتنانه العميق لكل من دعمه وصوت له، مؤكداً أن التتويج، رغم مسيرته الحافلة الممتدة لسنوات، يظل لحظة فارقة تفيض بالمشاعر وتحمل مسؤولية كبيرة.

وحرص حماقي على الإشادة بصناع نجاح الألبوم المتواجدين في الحفل، موجهاً تحية خاصة لكل من عمرو مصطفى، وأمير طعيمة، وأحمد إبراهيم، واصفاً إياهم بالشركاء الحقيقيين في هذا الإنجاز.

واختتم كلمته برسالة حب لزملائه من نجوم الفن الحاضرين قائلا : "سعادتي الحقيقية أنني واحد منكم ودائماً موجود بينكم".