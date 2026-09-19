بعد 22 عامًا من التوقف.. محافظ الغربية يفتتح المخبز الآلي بقطور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المخبز الآلي بمدينة قطور، بعد توقف دام لأكثر من 22 عامًا منذ عام 2004، ضمن توجه الدولة لإنشاء مخابز استراتيجية على مستوى المحافظات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة واستيفاء الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة للتشغيل، بما يسهم في دعم منظومة الخبز البلدي المدعم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وتفقد محافظ الغربية المخبز، المقام على مساحة 180 مترًا مربعًا بشارع الفرن الآلي، المتفرع من شارع الجيش بمدينة قطور، واطلع على مراحل التشغيل ومكونات خط الإنتاج، كما تابع عملية إنتاج الخبز، وحرص على وزن الأرغفة المنتجة للتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المقررة. والتقى عددًا من الأهالي الذين أعربوا عن سعادتهم بعودة المخبز للعمل بعد سنوات طويلة من التوقف، مؤكدين أهمية تشغيله في تلبية احتياجاتهم وتوفير الخبز المدعم.

رفع كفاءة الخدمات

ويعمل المخبز بنظام تشغيل نصف آلي، وباستخدام الغاز الطبيعي، بطاقة محركات تصل إلى 25 حصانًا، ويستقبل يوميًا 12 شكارة دقيق بلدي مدعم، زنة 50 كجم للشكارة، بإجمالي نحو 7900 رغيفًا يوميًا، بما يدعم احتياجات أهالي مدينة قطور والقرى المجاورة، ويسهم في تخفيف الضغط على المخابز القائمة بالمدينة.

أعادة تشغيل مخبز قطور

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن إعادة تشغيل المخبز بعد سنوات طويلة من التوقف تأتي في إطار حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من الأصول الخدمية، ورفع كفاءة المرافق التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، مشددًا على استمرار المتابعة لضمان انتظام التشغيل والالتزام بالأوزان والمواصفات وجودة إنتاج الخبز، بما يحقق خدمة أفضل لأهالي مركز ومدينة قطور.