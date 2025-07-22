تسوس الأسنان للأطفال.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

تسوس الاسنان هو تآكل أو تلف في مينا السن، وهي الطبقة الخارجية الصلبة للسن، وقد يؤدي التسوس إلى تكوّن تجاويف وهي ثقوب صغيرة في الأسنان، وإذا تُركت دون علاج، فإن هذه التجاويف قد تكبر تدريجيًّا، وتصل إلى الأعصاب داخل السن، مما يسبب الألم والحساسية.

قد لا يشعر الطفل بأي ألم في المراحل الأولى من التسوس، لذا فإن الفحص الدوري لدى طبيب الأسنان ضروري للكشف المبكر والوقاية من المضاعفات.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير الأسباب والأعراض والعلاج لتسوس الاسنان ، وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

ما أسباب تسوس الأسنان لدى الأطفال؟

يحدث التسوس نتيجة تفاعل البكتيريا مع بقايا الطعام، خاصةً تلك الغنية بالكربوهيدرات (السكريات والنشويات) مثل:

-الحليب

-العصائر

-الحلويات والكعك

-الزبيب

-المشروبات الغازية

-الخبز وحبوب الإفطار

تقوم البكتريا بتحويل هذه الأطعمة إلى أحماض، وتتجمع الأحماض مع البكتيريا وبقايا الطعام واللعاب لتكوّن “اللويحة السنية”(البلاك)، وهي طبقة لزجة تلتصق بالأسنان وتُسبب تآكل المينا مع الوقت.

ما أعراض تسوس الأسنان عند الأطفال؟

تختلف الأعراض من طفل إلى آخر، وقد لا تظهر أية أعراض في بعض الحالات، ومع ذلك، قد تلاحظ:

-ظهور بقع بيضاء على الأسنان في المناطق المتأثرة، وهي أول علامة على بدء تآكل المينا.

-ظهور تجويف صغير بلون بني فاتح.

-تعمق التجويف وتغير لونه إلى بني داكن أو أسود.

-الشعور بالألم أو الحساسية عند تناول أطعمة معينة، خاصة الحلوى أو المشروبات الساخنة والباردة.

كيف يُعالج تسوس الأسنان عند الأطفال؟

يعتمد العلاج على عمر الطفل، والأعراض، وصحة الفم العامة، ومدى تطور التسوس:

في الحالات البسيطة، قد يُستخدم العلاج الوقائي مثل:

-إزالة اللويحة السنية

-تنظيف مواضع التسوس

-استخدام الفلورايد لإعادة تقوية المينا

تطبيق الحشوات الوقائية

أما في الحالات المتقدمة، فيلزم إزالة الجزء المتسوس من السن واستبداله بـ حشوة.