توطين الصناعات الغذائية.. تفاصيل لقاء وزير الصحة مع مسئولي شركتين سويسرية وفرنسية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا من شركتي «ميدي فود» السويسرية للصناعات الغذائية، و«موديلاك» الفرنسية لألبان الأطفال، في العاصمة الإدارية الجديدة، تم خلال اللقاء استكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاع الأغذية الصحية، وبشكل خاص، إمكانية تصنيع تركيبات غذائية علاجية محليًا لمواجهة سوء التغذية الناتج عن حالات مرضية معينة.

أمراض الجهاز التنفسي

وتشمل هذه الحالات أمراض الجهاز التنفسي، التهاب الأمعاء، الأورام، أمراض الكلى والكبد، والسكري. بما يعزز جهود الدولة المصرية في دعم صحة الطفل ورفع جودة حياته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد مناقشة تدشين خطوط إنتاج مشتركة (مصرية – سويسرية – فرنسية) وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة، لتوطين الصناعات الغذائية لتركيبات أغذية علاجية لسوء التغذية المرتبطة بالأمراض ، بما يلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي بجودة فائقة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير استعرض مع مسؤولي الشركتين معدلات النجاح التي حققوها في الأسواق الدولية، وأبرز المنتجات الغذائية التي حازت على ثقة المستهلكين عالميًا، كما عرض الجانب المصري الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتاحة في مصر، إلى جانب القدرات البشرية المؤهلة التي تجعلها شريكًا صناعيًا استراتيجيًا في هذه الصناعة الحيوية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن هذا التعاون يمثل خطوة نحو بناء نموذج ناجح للتكامل بين مصر وسويسرا وفرنسا في الأسواق، ليصبح السوق المصري جاذبًا للاستثمارات في قطاع الأغذية الصحية و أغذية علاجية، كما أشار إلى أن شركة «لاكتو مصر» للصناعات الغذائية تمثل منصة مناسبة للبدء في هذه الشراكات الصناعية الجديدة.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، من بينهم الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتور سمير الدميري، مدير عام الإدارة العامة للأمومة والطفولة، والدكتورة مروة نبيل، رئيس وحدة الأغذية بالمعهد القومي للتغذية.

ومن جانب شركة «ميدي فود» السويسرية، حضر الدكتور جيليرت اتشا، المدير التنفيذي، والسيد يانيك شاتاينر، مدير الجودة العالمية.

فيما حضر من جانب شركة «موديلاك» الفرنسية، السيد جيلا إيرمان، الرئيس التنفيذي، والسيدة كلير أريفان، مديرة منطقة التصدير، والدكتور عمرو قرعلي، المدير الاستراتيجي للشرق الأوسط وإفريقيا للشركة