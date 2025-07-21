قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع راغب علامة من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات | استعلم عن مجموعك هنا
بعد ارتفاعها رسميًا.. أسعار سجائر الشرقية للدخان وفيليب اليوم الاثنين
مهندسين وفنيين وصرافي تذاكر.. رابط التقديم على وظائف المونوريل 2025
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ونيجيريا لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
القبض على مطرب المهرجانات أمين خطاب بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات بالشيخ زايد
وزير الرياضة: مشروع 30 يوم تحدي من المبادرات المؤثرة في حياة ونمط الشباب
محمد صلاح الأغلى في فانتازي البريميرليج بعد موسم استثنائي
حفلات الساحل الشمالي تحرج الموسيقيين .. وقرارات عاجلة من مصطفى كامل
تحذيرات جديدة.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر لمدة أسبوع
كامل الوزير يبحث مع ولي عهد الكويت الفرص الاستثمارية في مجال الموانئ بمصر
مصر و نيجيريا تعززان التعاون في مكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير مستشفيات الأورام والتل الكبير

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مشروع تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، ومركز طب أسرة المحسمة القديمة، ومشروع تطوير مستشفى التل الكبير التخصصي، يرافقه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الإثنين لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة المنشآت الطبية في مختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي لأهم إحصائيات الخدمات العلاجية المقدمة في ظل أعمال التطوير الشامل لمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، الذي يقدم خدمات علاجية متكاملة لآلاف المرضى خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025.

وقال "عبدالغفار" إن إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بلغ 21,965 مريضًا، كما تم تسجيل 10,863 حالة كشف أورام، إلى جانب إجراء 3,093 جلسة علاج كيميائي، و259 جلسة علاج ذري باستخدام اليود المشع.

وتابع "عبدالغفار" أن المستشفى أجرى 1,255 فحصًا باستخدام تقنية PET CT، و280 حالة مسح ذري باستخدام جهاز Gamma، بالإضافة إلى 5,371 حالة أشعة طبية، و16,091 تحليلًا طبيًا، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية المتخصصة لمرضى الأورام خلال فترة التطوير.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استمع أيضًا إلى شرح تفصيلي لمشروع تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، الذي يقع على مساحة 10,000 متر مربع، ويتكون من 6 مبانٍ تشمل (العيادات الخارجية، الأشعة، المعامل، العلاج الإشعاعي، المبنى الإداري، الخدمات المتكاملة، وسكن للأطباء). ويضم المشروع 59 سرير إقامة داخلية، و23 سرير رعاية مركزة، و21 سرير طوارئ، و29 سريرًا بالعيادات، و12 سرير إفاقة، إلى جانب 4 أسرّة لعزل اليود، و16 سريرًا للعلاج الكيميائي، و4 كبسولات عمليات، و4 أجنحة مناظير، بما يعكس تكامل الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن سعة المستشفى في المبنى الرئيسي قبل التطوير كانت 90 سريرًا، وارتفعت بعد التطوير إلى 172 سريرًا، موزعة على 17 سريرًا بالدور الأرضي، و30 سريرًا بالدور الأول، و19 سريرًا بالدور الثاني، و35 سريرًا بالدور الثالث، وقد وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد أيضًا مركز طب أسرة المحسمة القديمة، حيث شملت الجولة الصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية الأساسية، كما تابع سير العمل بغرفة التطعيمات، مشددًا على أهمية تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى جودة وتحسين سبل الحصول عليها، واطمأن على أعداد السيدات المترددات على غرفة تنظيم الأسرة، مؤكدًا على دورها في تعزيز التوعية الصحية المجتمعية.

غرفة المبادرات الرئاسية

كما تفقد غرفة المبادرات الرئاسية والمشورة النفسية، إلى جانب غرفة الأسنان التي تضم خدمات التقويم العلاجي والتجميلي، بما يعكس تطوير منظومة الرعاية الأولية، انتظام الطواقم الطبية والإدارية  وعدد المترددين بالمركز في ذلك اليوم، وتابع آلية التسجيل الإلكتروني على المنظومة، موجهًا بمواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تفقد مشروع تطوير مستشفى التل الكبير التخصصي، حيث اطمأن على جاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات الحديثة، وشملت الجولة تفقد العيادات الخارجية (الرمد، الأسنان، الأنف والأذن)، وغرف العمليات، والعناية المركزة، وغرف إقامة المرضى، والحضّانات، ووحدة الغسيل الكلوي، وأقسام ملاحظة الرجال والسيدات، حيث تأكد من جاهزية الأجهزة الطبية الجديدة في جميع الأقسام، واستعرض مدى جاهزيتها لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

كما استمع إلى شرح تفصيلي للمشروع، حيث تبلغ مساحة أرض المستشفى 11,020 مترًا مربعًا، في حين تصل المساحة الإجمالية للمباني إلى 6,428 مترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تبلغ 169 سريرًا، تشمل 96 سرير إقامة داخلية، و16 سرير حضّانات، و8 أسرة لحديثي الولادة، و18 سرير رعاية مركزة، و31 سريرًا للغسيل الكلوي.

وأضاف "عبدالغفار" أن المستشفى يضم 5 غرف عمليات كبرى، منها غرف للجراحة العامة وأخرى لأمراض النساء، بالإضافة إلى 2 كشك ولادة و2 غرفة مناظير، ويحتوي قسم العناية المركزة على 18 سريرًا مجهزًا بأحدث المعايير، فضلًا عن قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 31 ماكينة، و14 عيادة خارجية لخدمات التخصصات المختلفة.

وأكد "عبدالغفار" أن المستشفى يحتوي على مجموعة متكاملة من الخدمات المساندة، تشمل المغسلة، التعقيم المركزي، المطبخ، المشرحة، محطة معالجة مياه، محطة غازات طبية، وتانك أكسجين بسعة 6000 لتر، إلى جانب 8 مصاعد داخل المبنى الرئيسي لتسهيل تنقل المرضى والفرق الطبية.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وزير الصحة مستشفيات الأورام التل الكبير مركز طب الأسرة الخدمات الطبية محافظ الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

ترشيحاتنا

كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

زى المطاعم .. طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

الملاريا

بعد وفاة المئات في زيمبابوي .. ماهي عوامل خطر الإصابة بالملاريا

الشكولاتة

هل تشتهي الشوكولاتة؟.. إشارات في الجسم للاشتياق إليها

بالصور

محمد صلاح الأغلى في فانتازي البريميرليج بعد موسم استثنائي

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة نقل بالطريق الاقليمي

السيارة
السيارة
السيارة

إصابة سيد رجب خلال تصوير مشاهد فيلم شلة ثانوي

إصابة سيد رجب
إصابة سيد رجب
إصابة سيد رجب

لن تتوقعها .. تأثيرات مذهلة لتناول مشروب الكركديه

الكركديه
الكركديه
الكركديه

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد