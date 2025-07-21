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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتابع أعمال تجهيز المخزن الإستراتيجي لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، المجمع الطبي بالإسماعيلية ومركز 30 يونيو لأمراض الكلى والمسالك البولية، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى بشكل مستدام.


وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى عرض تفصيلي عن مجمع الإسماعيلية الطبي، الذي يُعد أحد الصروح الطبية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 400 سرير، ويضم 13 غرفة عمليات، و6 معامل طبية متقدمة، بالإضافة إلى 84 سرير رعاية مركزة، و32 حضّانة مبتسرين، ما يعكس قدرته على تقديم خدمات طبية عالية الكفاءة في مختلف التخصصات، كما تفقد أعمال تجهيز المخزن الاستراتيجي لفرع الهيئة بالإسماعيلية، والذي تبلغ مساحته 1440 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة أدوار.

وحدة السكتة الدماغية بالمجمع


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن الجولة التفقدية شملت وحدة السكتة الدماغية بالمجمع، والتي حصلت على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، مشيرًا إلى أن المجمع يضم مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، تشمل خدمات الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، جراحة العظام، أمراض النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأطفال، الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، أمراض القلب والصدر، الرعايات المركزة، رعايات القلب، رعايات الأطفال، الرمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، طب الجنين، الأمراض الجلدية، الحروق والتجميل، الجهاز الهضمي والكبد، رعايات الحروق، السمعيات والتخاطب.


ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير شهد تدشين المرحلة الأولى من مشروع الرعاية الصحية المنزلية "رعايتك في بيتك"، الهادف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية والصحية في المنازل، وإطلاق الرقم الساخن 15305 المخصص لمشروع السياحة العلاجية وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، إلى جانب تدشين أولى سيارات "الهوم كير كار" ضمن المبادرة، كما حرص الوزير على التحدث مع المرضى والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات بهدف الوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير استكمل زيارته بتفقد مركز 30 يونيو لأمراض الكلى والمسالك البولية التابع للمجمع الطبي، حيث تفقد العيادات الخارجية، وبنك الدم، والطوارئ، وغرف العزل لمرضى زراعة الكلى، ويضم المركز 16 سريرًا داخليًا، و8 أسرة رعاية مركزة، وغرفتين للعمليات، بما يعزز من كفاءة تقديم خدمات الغسيل الكلوي والجراحات المرتبطة بأمراض الكلى، ويخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين بمحافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.


وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن الوزير وجه بتسليم مستشفى التأمين الصحي القديم بالإسماعيلية، الجاري تطويره وتحويله إلى مستشفى التأهيل الطبي التخصصي، إلى هيئة الرعاية الصحية لإدارته، مشيرًا إلى أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمبنى الجاري تطويره، والذي يقع على مساحة 18,700 متر مربع، بتكلفة إجمالية تبلغ 537,314,187 مليون جنيهًا، بنسبة تنفيذ بلغت 40%.


وأضاف "المتحدث الرسمي للوزارة" أن المبنى يتكون من دور بدروم ودورين متكررين، ويتضمن أقسامًا خدمية (أشعة - تعقيم - مغسلة - ورش - مخازن - صيدلية مركزية - ثلاجة حفظ الموتى - نفايات)، وقسم الإقامة الداخلية بإجمالي 50 سرير إقامة، والقسم الإداري للمستشفى، بالإضافة إلى محطة كهرباء، وخزان مياه أرضي، وخزانات صرف عضوي، وغرف أمن، فضلًا عن الخدمات العلاجية التي تشمل (18 عيادة خارجية - علاج طبيعي - علاج مائي - علاج وظيفي - تقويم العظام والأطراف الصناعية - الأجهزة التعويضية - إعادة تأهيل الأطفال - جهاز اللوكومات والتقييم العصبي والحركي - تأهيل القلب - العلاج التنفسي - العلاج بالأكسجين).


رافق الوزير خلال الزيارة، الدكتور.  أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والدكتور انور  إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، ة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي.

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