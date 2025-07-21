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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يدشن المرحلة الأولى من مبادرة "رعايتك في بيتك"

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية اليوم، أن جهود التطوير مستمرة بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة، منوها بأن ما تم تحقيقه على أرض الواقع يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي.

وخلال الجولة دشن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المرحلة الأولى من مبادرة الهيئة للرعاية الصحية المنزلية "رعايتك في بيتك"، إضافة إلى إطلاق الرقم الساخن 15305 المخصص لمشروع السياحة العلاجية وخدمات الرعاية الصحية المنزلية واللجان الطبية والاستشارات كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تدشين أولى سيارات "الهوم كير كار" ضمن مبادرة "رعايتك في بيتك".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن ذلك يمثل خطوة جديدة نحو تقديم خدمات صحية متميزة بأعلى معايير الجودة والرعاية.

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومحافظ الإسماعيلية، خلال الجولة، أعمال الإنشاء الجارية بالمركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي، والمقرر ربطه بالقرية الأولمبية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير خدمات التأهيل والطب الرياضي وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

إنشاء مخازن مجمع الإسماعيلية الطبي

كما شملت الجولة التفقدية متابعة أعمال إنشاء مخازن مجمع الإسماعيلية الطبي، التي ستعمل بالتكامل مع المخازن الاستراتيجية للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بما يعزز منظومة الإمداد الدوائي واللوجيستي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان: نمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة صحية ذكية تدعم ريادة مصر في الطب الرياضي والسياحة العلاجية بإشراك كافة الفاعلين من القطاع الحكومي والخاص والأهلي.

وأكد أن المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية يُجسد نموذجًا متقدمًا للرعاية الصحية الشاملة، ويُسهم في تحقيق تنمية صحية مستدامة وفق خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي، مشيدًا بما تشهده محافظة الإسماعيلية من طفرة حقيقية في البنية التحتية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي سيضم 18 عيادة خارجية و50 سرير إقامة داخلية، وقسمًا متكاملًا للأشعة والتحاليل الطبية، إلى جانب خدمات متخصصة في التأهيل الحركي والعلاج الطبيعي، والعلاج المائي، والتنفس الصناعي، والأطراف الصناعية، والتقييم الحركي والعصبي، والتحكم في الألم، ليُقدم المركز بذلك تجربة تأهيلية متكاملة تحت سقف واحد.

وأضاف السبكي أن المركز يهدف إلى تقليل تكاليف العلاج بالخارج في مجالات الطب الرياضي والتأهيلي، إلى جانب دعم ملف مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، مؤكدًا أن المركز سيُمثل نقطة جذب واعدة للاستثمار في مجال الطب الرياضي والسياحة العلاجية في مصر.

من جانبه أكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اننا نعمل على التنسيق الدائم مع هيئة الرعاية الصحية وربط كامل بين الجهات لتعظيم الاستفادة من كافة أصول الدولة بالمحافظة لتقديم نموذج متطور للخدمات الحكومية، ويعزز من جاهزية الإسماعيلية كمحافظة رائدة في تقديم خدمات التأهيل والرعاية الطبية المتخصصة.

تجدر الإشارة، إلى أن زيارة محافظة الإسماعيلية اليوم تتضمن تفقد عدد آخر من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، ومنها مستشفى التل الكبير، ومركز طب أسرة المحسمة القديمة، بالإضافة إلى تفقد مستشفى الأورام بالإسماعيلية.

رئيس الوزراء السياحة العلاجية الاستشارات الإسماعيلية الطب الرياضي هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل

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