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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انطلقت بداية الشهر الجاري| كفر الشيخ: نطبق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

أكد اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل واحدة من أبرز الهدايا التي قدمها للشعب المصري، مضيفا أن نطبق المرحلة الثانية وبدأت بداية الشهر الجاري. 
 


واضاف اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، في حوار عبر سكايب لقناة اكسترا نيوز، أن تم تطوير عددا كبيرا من المستشفيات في المحافظة، متابعاً أن جاري انشاء ثلاث مستشفيات جديدة.
وتابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، أن جميع القطاعات المعنية تعمل كفريق واحد، لتهيئة البنية التحتية الطبية، ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، لضمان جاهزية المنظومة عند انطلاقها رسميًا في كفر الشيخ، لافتاً إن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل يُعد نقلة نوعية في تاريخ الخدمات الصحية بمصر، ويعكس حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضمان تقديم رعاية صحية متقدمة للمواطن المصري، وتوفير خدمات علاجية لائقة لأهالينا.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة كفر الشيخ بشكل كبير وغير مسبوق.

التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل كفر الشيخ

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