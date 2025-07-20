لقطات من مران الأهلي ضمن المعسكر التدريبي في تونس.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي اليوم ضمن المعسكر التدريبي في تونس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب حسين الشحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"خاص.. حسين الشحات تغيب عن المشاركة في مران الأهلي الأول بمعسكر تونس بسبب شكواه من الإصابة".

وكان قد أكد الإعلامي سيف زاهر، أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يزال ضمن صفوف الفريق حتى الآن، رغم ما يتردد حول رحيله المحتمل.

وقال زاهر خلال ظهوره في بودكاست «ع الدكة» الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق: "حسين الشحات مستمر في الأهلي حتى الآن، وقد ينتظر عرضًا من أجل خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بشكل منتظم، بسبب صعوبة حصوله على فرصة مع الفريق حالياً".