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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رياض محرز: أتمنى انضمام ميسي للأهلي.. والدوري السعودي يقترب من الكبار ولكن لم يصل بعد

رياض محرز
رياض محرز
إسلام مقلد

أعرب الجزائري رياض محرز، نجم فريق أهلي جدة السعودي، عن سعادته الكبيرة بتجربته في دوري روشن، مؤكدًا أن كرة القدم السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأنه يشعر بالراحة التامة في صفوف "الراقي"، خصوصًا بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي حوار موسع مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، علق محرز على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية انضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى أهلي جدة، قائلاً: "سمعت الكثير من الأحاديث عن قدوم ميسي، لكن لا أعلم مدى صحتها. إذا حدث ذلك، فسيكون شيئًا لا يُصدق، لأننا سنتشارك الملعب مع أفضل لاعب في التاريخ، وهو أمر مميز لأي لاعب".

وأضاف محرز: "كرة القدم السعودية تطورت كثيرًا خلال الفترة الماضية، وهناك مشروع واضح المعالم للنهوض بالمستوى الفني للبطولات المحلية، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا التحول".

وحول فوز الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة، قال محرز: "التتويج باللقب كان أمرًا استثنائيًا، خاصة أنه الأول من نوعه في تاريخ النادي، وهو إنجاز نعتز به كلاعبين وجماهير".

ورفض محرز تأييد التصريحات التي أدلى بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، والتي اعتبر فيها الدوري السعودي في نفس مستوى الدوريات الخمسة الكبرى، قائلًا: "لا أتفق معه تمامًا، فالدوريات الأوروبية الكبرى ما زالت تتفوق في الكثير من الجوانب، لكننا لسنا بعيدين، وهناك خطة طويلة المدى للوصول إلى هذا المستوى".

وأكد النجم الجزائري أن اللاعبين الأجانب الذين التحقوا بالدوري السعودي مع انطلاق الطفرة الكروية، بمن فيهم هو نفسه، يُعتبرون روادًا للمشروع الجديد، مضيفًا: "نحن نضع اللبنات الأولى، والدوري يتطور بالفعل، وأعتقد أن المشروع سينجح في المستقبل القريب".

وعن احتمالية عودته إلى الملاعب الأوروبية، قال محرز: "أحيانًا أفتقد الأجواء الأوروبية والمستويات التنافسية العالية، لكنني اتخذت قراري، وأنا الآن أركز تمامًا على تجربتي في السعودية".

وفي ختام تصريحاته، تحدث محرز عن عشقه القديم لنادي أولمبيك مارسيليا، قائلاً: "كنت أحلم دائمًا بارتداء قميص مارسيليا، لقد أحببت هذا النادي منذ الطفولة. يمتلك ملعبًا مذهلًا، وجماهير عريقة، وتاريخًا حافلًا بأسماء كبيرة مثل فرانك ريبيري وديدييه دروجبا، لكن مسيرتي أخذت مسارًا مختلفًا".

محرز، الذي انضم إلى الأهلي صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي، نجح في ترسيخ اسمه كلاعب محوري في المشروع الكروي السعودي الطموح، ويبدو أنه لا ينوي التراجع عن رهانه الكبير على دوري روشن في المدى القريب.

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