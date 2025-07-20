توقع تألقه بشكل كبير.. إعلامي يعلق على انتقال مصطفي شلبي للبنك الأهلي

علق الإعلامي أمير هشام علي تعاقد البنك الأهلي رسميا مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفي شلبي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أتوقع تألق كبير لمصطفى شلبي مع البنك الاهلي لانه في الأساس لاعب جيد".

وانهى مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للبنك الأهلي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد جلسة جمعته مع مسؤولي النادي، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وتأتي هذه الصفقة في إطار تدعيمات البنك الأهلي لصفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.