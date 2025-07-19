أحمد حسن يكشف سبب غياب حسين الشحات عن مران الأهلي اليوم.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب حسين الشحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"خاص.. حسين الشحات تغيب عن المشاركة في مران الأهلي الأول بمعسكر تونس بسبب شكواه من الإصابة".

وكان قد أكد الإعلامي سيف زاهر، أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يزال ضمن صفوف الفريق حتى الآن، رغم ما يتردد حول رحيله المحتمل.

وقال زاهر خلال ظهوره في بودكاست «ع الدكة» الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق: "حسين الشحات مستمر في الأهلي حتى الآن، وقد ينتظر عرضًا من أجل خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بشكل منتظم، بسبب صعوبة حصوله على فرصة مع الفريق حالياً".

وتعليقًا على ما أُثير بشأن انتقاله إلى بيراميدز، قال زاهر:

"حسين الشحات تفاوض مع بيراميدز؟ أول مرة أسمع الكلام ده. اللاعب لا يزال على ذمة النادي الأهلي."

وأوضح أن الأهلي لن يبيعه لبيراميدز حاليًا، ولكن قد يرحل في نهاية عقده إذا لم تُجدد العلاقة.

واختتم قائلاً: "لا توجد أي مشاكل داخل غرفة ملابس الأهلي، والأجواء مستقرة داخل الفريق".