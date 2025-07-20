الإسماعيلية: 16 مليون خدمة علاجية في التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

أكد اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن

التأمين الصحي الشامل هرم رابع يضاف لاهرامات الجيزة، مضيفاً أن هناك تطوير وتوسيع للخدمات الصحية.





وأضاف اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، في حوار عبر سكايب لقناة اكسترا نيوز، أن ١٦ مليون خدمة علاجية ١١١ ألف خدمة جراحة ومنها زراعة الكلي وزراعة القرنية.

وأشاد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بإدخال مستشفى القنطرة شرق والتل الكبير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واصفًا إياهما بالقيمة المضافة الكبيرة للمنظومة الصحية في المحافظة، لما لهما من دور محوري في تخفيف الضغط عن المجمع الطبي بالإسماعيلية، وتيسير وصول الخدمات الطبية المتطورة لأهالي المحافظة.