عربية النواب تشيد بجهود "الداخلية" لتحقيق الأمن وحماية الوطن من المخططات الإرهابية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالجهود الناجحة والكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزة الأمن لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الوطن من المخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.

وأكد أن نجاح وزارة الداخلية في إحباط هذا مخطط حركة حسم يؤكد يقظة وكفاءة رجالها في التصدي لكل من يهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين.



وأعلن "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم دعمه التام والمطلق لجميع الاجراءات الأمنية اللازمة التى تتخذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار مصر، مؤكداً الاهمية الكبيرة لاستمرار المواجهة الأمنية والفكرية والسياسية لتجفيف منابع الارهاب وتنقية الخطاب الدين من كل ما أبدعته هذه الجماعات الظلامية التي تستغل الدين لتقويض نهضة مصر وشعبها.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن استمرار مثل هذه المحاولات تؤكد أن الدولة المصرية لاتزال مستهدفة، مشيراً الى أن استمرار الجماعات الارهابية المتطرفة في النشاط وخاصة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يؤكد أن هدفهم الدائم هو التخريب وتعطيل المسيرة السياسية والديمقراطية لمصر.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها والشعب المصرى العظيم على افشال وإفساد مثل هذه المحاولات اليائسة، موجهاً تحية قلبية لكل المصريين وبجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لوقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لإحباط جميع المخططات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية داخلياً وخارجيا.