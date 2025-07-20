برلماني: برامج أكاديمية الأمن السيبراني تستهدف بناء كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة التحديات

أكد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية فعاليات الإصدار الثاني من برنامج "أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب، مشيرا إلى أن الهدف منها هو بناء كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني.

وأوضح توفيق في تصريحات له اليوم، أن برنامج الأكاديمية فى دورته الجديدة، يتضمن التدريب على عدد من الملفات المتخصصة منها أساسيات ومهارات الأمن السيبراني، وحماية الخصوصية، والتصدي للهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلي التمهيد لحصول الطلاب على شهادات دولية معتمدة من كبرى الشركات العالمية، مما يفتح أمام المتدربين آفاقًا واسعة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تلك الخطوة تعد من الخطوات الهامة التي تقوم بها الدولة في ملف تأهيل وتدريب الشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولاسيما ملف الأمن السيبرانى، وذلك بهدف إعداد جيل جديد قادر على حماية الفضاء الرقمي المصري، ومواجهة التحديات السيبرانية المعاصرة.

وأشار النائب حسانين توفيق، إلى أن التوسع في أنشطة الأكاديمية وإتاحة الفرص لأعداد كبيرة من الطلاب علي مستوى المحافظات المختلفة، يعد خطوة ناجحة تستهدف الإسراع في تحقيق أهداف الدولة في هذا الملف بسرعة مواكبة التغييرات السريعة في سوق العمل.

ودعا النائب حسانين توفيق، إلى الاستمرار والتوسع في تنفيذ تلك المبادرات والبرامج لإعداد النشء والشباب وتزويدهم بمهارات المستقبل في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مضيفا، كما أن من خلال هذه المبادرات يتم غرس الوعي الأمني في نفوس الأجيال القادمة من مختلف الفئات العمرية، وتنمية مهاراتهم التقنية بأسلوب علمي وعملي يواكب أحدث المعايير العالمية.