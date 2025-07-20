قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: مجزرة صامتة في القطاع.. 76 طفلًا و10 بالغين استشهدوا بسبب الجوع
مدحت العدل: شيكابالا أسطورة الزمالك.. والأهلي مستفيد من رحيل وسام أبو علي
المبعوث الأمريكي لشؤون المحتجزين: حان الوقت لتفرج حماس عن المحتجزين في غزة
السيطرة على حريق بمطبخ محل كشري شهير في حدائق القبة
الزمالك ينهي اتفاقه مع تيدي أوكو جناح لوزيرن السويسري.. تفاصيل
ليفربول يقترب من التعاقد مع مهاجم فرانكفورت في صفقة ضخمة
انحسار البحر في الغردقة.. مشهد دوري يكشف خبايا الأعماق ويستدعي الحذر
مصر تقتنص 25 ميدالية في البطولة الأفريقية للجودو بـ أنجولا
3 ساعات تحقيق في فيديو الضرب.. هدير عبدالرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا
عماد الدين حسين: تحركات تنظيمات الإرهاب تخدم أطماع إسرائيل
3 ساعات تحقيق.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا
محمد عبد الجليل عن أزمة وسام أبو علي: ميعرفش حاجة عن غزة.. والأهلي بيعمل من الفسيخ شربات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: برامج أكاديمية الأمن السيبراني تستهدف بناء كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة التحديات

حسانين توفيق
حسانين توفيق
محمد الشعراوي

أكد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية فعاليات الإصدار الثاني من برنامج "أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب، مشيرا إلى أن الهدف منها هو بناء كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني.

وأوضح توفيق في تصريحات له اليوم، أن برنامج الأكاديمية فى دورته الجديدة، يتضمن التدريب على عدد من الملفات المتخصصة منها أساسيات ومهارات الأمن السيبراني، وحماية الخصوصية، والتصدي للهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلي التمهيد لحصول الطلاب على شهادات دولية معتمدة من كبرى الشركات العالمية، مما يفتح أمام المتدربين آفاقًا واسعة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تلك الخطوة تعد من الخطوات الهامة التي تقوم بها الدولة في ملف تأهيل وتدريب الشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولاسيما ملف الأمن السيبرانى، وذلك بهدف إعداد جيل جديد قادر على حماية الفضاء الرقمي المصري، ومواجهة التحديات السيبرانية المعاصرة.

وأشار النائب حسانين توفيق، إلى أن التوسع في أنشطة الأكاديمية وإتاحة الفرص لأعداد كبيرة من الطلاب علي مستوى المحافظات المختلفة، يعد خطوة ناجحة تستهدف الإسراع في تحقيق أهداف الدولة في هذا الملف بسرعة مواكبة التغييرات السريعة في سوق العمل.

ودعا النائب حسانين توفيق، إلى الاستمرار والتوسع في تنفيذ تلك المبادرات والبرامج لإعداد النشء والشباب وتزويدهم بمهارات المستقبل في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مضيفا، كما أن من خلال هذه المبادرات يتم غرس الوعي الأمني في نفوس الأجيال القادمة من مختلف الفئات العمرية، وتنمية مهاراتهم التقنية بأسلوب علمي وعملي يواكب أحدث المعايير العالمية.

حسانين توفيق لجنة التعليم أكاديمية الأمن السيبراني الأمن السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية

برلماني : محاولات حسم اليائسة لن تنال من استقرار مصر

مجلس الشيوخ

للموظفين المنتخبين بمجلس الشيوخ.. تفرغ تام واحتساب المدة في التقاعد

مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: إحباط مخطط “حسم” انتصار للإرادة الوطنية

بالصور

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

هددت بالقفز من الخامس .. القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: بيتهوفن.. الكعبة.. ومحمد "نوتة شرقية في قلب فيينا"

المزيد