قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: رصيد أحمد فتوح من التعاطف نفذ.. والزمالك سيوجه الشكر للاعب
النيابة تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بفيديوهات مثيرة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي امتداد للعقل الإنساني ولا يمكن فصله عن استشراف المستقبل
وزير الأوقاف: تطوير مهارات الأئمة والدعاة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
هل هناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة ؟
برلمانية: مصر لن تسقط في فخ الإرهاب مجددًا.. وتحركات الداخلية رسالة حاسمة لأعداء الوطن
كريم نيدفيد ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة بيع نهائي
خالد الغندور: الناس بتتكلم عن زيزو ونسيت كارثة رحيل 3 لاعبين من الأهلي ببلاش
طرق دفع فاتورة المياه 2025 عبر الموبايل.. خطوات سهلة ومباشرة
محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج 8 للتصالح في مخالفات البناء ببيلا
جدول مباريات منتخب السلة في بطولة بيروت الودية الدولية
الأمم المتحدة: تهجير 2900 فلسطيني من 69 تجمعا في الضفة الغربية منذ 2023
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: إحباط مخطط حسم رسالة واضحة للإرهاب وداعميه

هشام حسين، عضو مجلس النواب
هشام حسين، عضو مجلس النواب

أشاد النائب د. هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالضربة الأمنية الاستباقية الناجحة التي وجهتها وزارة الداخلية لعناصر حركة “حسم” الإرهابية، الجناح المسلح لجماعة الإخوان، والتي كانت تخطط لزعزعة الاستقرار واستهداف منشآت حيوية بالدولة.

وأكد النائب أن ما أعلنته وزارة الداخلية من إحباط مخطط إرهابي وإجهاض محاولات تسلل عناصر مدرّبة إلى الداخل، يكشف عن جهود عظيمة ويقظة وطنية خالصة من رجال الأمن الذين يعملون في صمت لحماية مقدرات الوطن وسلامة شعبه، ويُثبت أن مصر عصية على الإرهاب، محصّنة بوعي شعبها ويقظة مؤسساتها الأمنية.

وأشار “ حسين”  إلى أن الرد الحاسم على أي محاولة لزعزعة الأمن الداخلي هو رسالة واضحة ورادعة لكل من يظن أن مصر يمكن أن تعود إلى الوراء، مضيفًا أن أمن المواطنين خط أحمر، والدولة المصرية قادرة - قيادةً وشعبًا ومؤسسات - على التصدي لأي تهديدات مهما تنكرت أو تلونت.

وتقدّم النائب بخالص التعازي في الشهيد المدني الذي راح ضحية العمل الإرهابي الجبان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب من رجال الشرطة، مؤكدًا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأن تضحياتهم ستظل محفورة في ذاكرة الوطن.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن المعركة مع الإرهاب مستمرة وواعية ومتجددة، وعلى الجميع أن يدرك أن مصر الجديدة لا تتسامح مع أي تهديد لأمنها، وأن أبناءها ساهرون على حماية ترابها بكل عزم وإيمان.

حسم هشام حسين مجلس النواب وزارة الداخلية حركة حسم الارهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

هبة طوجي

هبة طوجي تحيي حفلا غنائيا في دبي 6 سبتمبر

مهرجان ألوان القدرات لذوي الهمم

مهرجان ألوان للقدرات ينطلق من قلب أكاديمية الفنون

دره

إطلالة صيفية ناعمة.. درة تتألق بالأصفر في أحدث جلسة تصوير| شاهد

بالصور

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

20 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

فيديو

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد