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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الإخوان الإرهابية لن تنجح في تشويه صورة الدولة أو العودة للفوضى

النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب
النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تنجح في زعزعة أمن واستقرار مصر أو النيل من عزيمة المصريين، مشددا على أن الحملات المغرضة التي تطلقها الجماعة عبر منصات مأجورة ما هي إلا دليل على فشلهم الذريع ويأسهم من قدرة الدولة المصرية على الصمود رغم التحديات.

وأوضح القطامي في بيان أن جماعة الإخوان الإرهابية "تعيش في أوهام الماضي، وتطلق شائعاتها المسمومة أملًا في تفتيت وحدة الصف المصري"، مؤكدا أن الشعب المصري "يمتلك من الوعى ما يمكنه من إفشال هذه المخططات الخبيثة، وسيظل درعًا حصينًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر".

وأضاف القطامى، أن مصر اليوم أقوى من أي وقت مضى، لديها مؤسسات قوية وقيادة سياسية تمتلك رؤية ثاقبة، وشعب لديه من الوعى ما يجعله قادرا على إفشال أية مخططات تُحاك بالدولة المصرية، متابعا:" كل شائعة تطلقها الجماعة الإرهابية "ترتد عليهم"، وكل حملة تشويه "تزيد من وحدة الصف الوطني". مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية "في أسوأ حالاتهم، يصرخون عبر قنوات مأجورة، ويبثون سمومهم الإلكترونية، لكن المصريين أفشلوا مخططاتهم ولن يسمح لهم أحد العودة مرة أخر للمشهد من بوابة الفوضى".

وقال القطامي أن وعي المواطن المصري يمثل الحصن المنيع ضد هذه المخططات الخبيثة، وذلك لأنه يدرك تمامًا أن الهدف الحقيقي من هذه الحملات ليس النقد البناء، بل هو نشر الفوضى والإحباط لإعاقة مسيرة التنمية والإصلاح التي تشهدها البلاد، وشدد على أن تماسك الجبهة الداخلية هو الرد الأمثل على كل محاولات التخريب التي تستهدف استقرار الوطن وتقدمه.

جماعة الإخوان الإرهابية الشعب المصري الدولة المصرية منصات مأجورة مخططات الخبيثة

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