ماهر فرغلي: التيار الجمهوري في الولايات المتحدة أدركوا تحريض جماعة الإخوان على العنف

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن التيار الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، رؤيته مغايرة للديمقراطيين وأدركوا أن التيار الإخواني محرض على العنف، عكس أوباما الذي كان يرى أنه لو تم تقويض الأخوان قد يتجهوا للعنف.

وقال ماهر فرغلي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك اقتناع كبير لدى الولايات المتحدة أن جماعة الإخوان إرهابية، مؤكدا أن إعلان حظر جماعة الإخوان الإرهابية بالولايات المتحدة اقترب.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، هناك تقرير فرنسي حذر مؤخرا من خطورة الإخوان، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته هناك نمو صامت للسلفية في أورويا وخاصة ألمانيا.