ماهر فرغلى: لولا ثورة 30 يونيو لأصبحت مصر مقرا للتنظيمات الإرهابية

أكد ماهر فرغلى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أنه إذا لم تقم ثورة 30 يونيو، لكان هذا يعني استمرار حكم الجماعة ولحدثت هجرة من دول أخرى إلى سيناء، ولأصبحت مصر مقر لهذه التنظيمات ومهدد إقليمي لتكون أداة لتهديد المنطقة.

وتابع ماهر فرغلى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الجماعة ليس لديها مشروع لا اقتصادي ولا سياسي.

وأشار ماهر فرغلى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن الإخوان لو استمر حكمها كان سيحدث خلخلة في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني والخارجي.



