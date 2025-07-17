أرباح بالملايين.. ماهر فرغلي يكشف عن أنشطة جماعة الإخوان في أمريكا

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الاخوان لا يعملون على التمويل بشكل مباشر خلال تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية، أو جمع أموال تبرعات، ولكنهم يعملون فيما يسمى بالتمويل العقاري وتحقيق أرباح تصل بالملايين ويتم تخصيصها للتنظيمات.

وقال ماهر فرغلي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن أن هناك شبكة ضخمة من التمويلات لجماعة الاخوان من الشركات والعقارات، حتى أنهم يتاجرون في اللحوم ونحر الأضاحي ويحصلون على مئات الملايين من ذلك.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن هناك تقرير فرنسي حذر مؤخرا من خطورة الإخوان، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته هناك نمو صامت للسلفية في أورويا وخاصة ألمانيا.