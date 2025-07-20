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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مصر لن تسقط في فخ الإرهاب مجددًا.. وتحركات الداخلية رسالة حاسمة لأعداء الوطن

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، بالضربة الأمنية الحاسمة التي وجهتها وزارة الداخلية، والتي نجحت من خلالها في إحباط مخطط إرهابي لحركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في تركيا، مؤكدة أن هذه العملية تعكس درجة عالية من الكفاءة واليقظة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية المصرية.

وأوضحت العسيلي في بيان صحفي لها اليوم، أن الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية بشأن المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف منشآت أمنية واقتصادية حيوية، يؤكد أن الأجهزة الأمنية لا تكتفي برد الفعل، بل تمارس دورًا استباقيًا في تفكيك التهديدات قبل وقوعها، مما يرسخ حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر اليوم رغم كل التحديات الإقليمية.

وأضافت: "تحركات وزارة الداخلية ليست فقط عمليات أمنية، بل رسائل سياسية واضحة لكل من يراهن على زعزعة الدولة من الداخل. فمصر اليوم ليست كما كانت، وأجهزتها قادرة على حماية أمنها القومي ضد أي محاولات اختراق، من الداخل أو الخارج".

وشددت العسيلي على أن جماعة الإخوان الإرهابية لم ولن تتخلى عن مخططاتها التخريبية، لكنها فشلت وستفشل بفضل قوة مؤسسات الدولة، والتفاف الشعب حول قيادته. وأشارت إلى أن نشر فيديوهات مفبركة لعناصر الحركة الإرهابية في تدريبات عسكرية بالصحراء، وتوعدهم بتنفيذ عمليات عدائية، ليس سوى محاولات بائسة لبث الخوف، مؤكدة أن الوعي الشعبي كفيل بإفشال هذه الحملات الممنهجة.

واختتمت العسيلي بيانها بالتأكيد على الدعم الكامل لرجال وزارة الداخلية، داعية المصريين إلى الاصطفاف والتكاتف في مواجهة هذا العدو الخفي، الذي لا يستهدف سوى أمن الوطن وسلامة المواطن، قائلة: "ستظل مصر عصية على الإرهاب، ودماء أبنائها أغلى من أن تهدرها جماعات مأجورة لا دين لها ولا وطن".

إحباط مخطط إرهابي النائبة نجلاء العسيلي حزب الشعب الجمهوري ذوي الإعاقة الجناح المسلح

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